Sundhedsplejersker går i front for at styrke småbørns motorik

Trille & Tumle - børn i bevægelse hedder indsatsen, der skal få alle de voksne, som små børn møder på deres vej i de første leveår til at stimulere barnets motorik bedst muligt. Det gælder forældre, sundhedsplejersker og pædagoger i dagplejer og vuggestuer.

Sundhedsplejerskerne går i front for indsatsen, og de vil med udgangspunkt i deres erfaring og ekspertise rådgive og inspirere forældre til at få mere leg og bevægelse ind i deres barns hverdag. Målet er at styrke småbørns motorik og give dem den bedste start på livet.

- Vi vil gerne inspirere forældre til at støtte deres barn i at udvikle sig gennem leg og bevægelse. Som forældre er det nødvendigt at støtte dit barn i at lære på den mest naturlige måde - nemlig med hele kroppen. Mit budskab til forældrene er: Jo mere du leger med dit barn, jo mere kropsbevidst bliver det, og jo lettere bliver det for barnet at indlære i skolen, siger sundhedsplejerske Kirsten Holm Hels i Høje-Taastrup Kommune.

Inspiration til bevægelse

Alle Høje-Taastrup Kommunes sundhedsplejersker vil de næste tre år medbringe en såkaldt bevægelsestaske, når de besøger nyfødte børn og deres forældre ved 2-3 måneders besøget.

Tasken indeholder: motorikredskaber som motorikbolde, et silketørklæde, sæbebobler, svømmehalsbilletter, kaffebilletter til medborgerhusets café og information om biblioteker og kulturhuse. Derudover er også en aktivitetsfolder med link til inspirationsvideoer og fritids, natur- og kulturtilbud til 0-5-årige børn og deres familier.

- Vi sundhedsplejersker har haft fokus på motorik i mange år, men nu med Trille & Tumle-indsatsen har vi nogle konkrete redskaber til forældrene som fx videoen. Jeg oplever, at de er meget glade for at bruge materialerne, og vi får en god snak, siger Kristen Holm Hels.

Denne oplevelse bakkes op af Martine Fornés-Sandorff, der er mor til Mejse på 14 måneder:

- Mejse er kæmpe fan af tasken. Hun elsker både sæbebobler, bold og tørklæde, så det er alletiders. Jeg har især været glad for brochuren, som var med i tasken, fordi den gav så fint et overblik over alle kommunens aktivitetstilbud. Jeg synes, at det er rigtig godt, at der bliver fokuseret på motorik, og alt det man som forældre kan gøre, for det er en rigtig god investering for ens barns trivsel også i fremtiden, siger hun.

Leg og bevægelse

Budskabet er, at leg og bevægelse er vigtigt fra børn er helt små. Med Sundhedsplejerskernes rådgivning, motoriklegetøjet og videoerne får forældrene inspiration og konkrete værktøjer til at få mere leg og bevægelse ind i deres barns hverdag. Information om fritids- og kulturtilbuddene skal gøre opmærksom på de mange tilbud, der findes i kommunen.

Tasken er bare én ud af flere indsatser i projekt Trille & Tumle - børn i bevægelse. I det flerårige projekt er også planlagt bevægelsesforløb i samarbejde med dagtilbud og idrætsforeninger.

En del af hverdagen

Som et led i indsatsen er kommunens sundhedsplejersker i gang med at gennemgå et undervisningsforløb for at blive opdateret på den nyeste viden om 0-3åriges motoriske udvikling, og hvordan de kan støtte forældrene i at få mere leg og bevægelse med i de små børns hverdag.

Chalotte Runge, der er fysioterapeut og grundlægger af Motorikcenter.dk, underviser sundhedsplejerskerne:

- Motorik er ikke kun noget, man går til hver mandag fra 16-17. Motorik er og skal være en naturlig del af dagligdagen. Vores hverdag er fyldt med muligheder for at børn kan træne deres motoriske færdigheder. Fx at spise selv, gå på trapper, tage tøj på - det styrker motorikken og giver børnene selvtillid. Det er bl.a. noget af det, som sundhedsplejerskerne vil støtte familierne i.

Chalotte Runge har desuden udviklet Trille & Tumle-videoerne til forældrene, som hun mener har en vigtig rolle i forhold til at styrke barnet motorisk:

- Børn lærer gennem leg og ved at bruge kroppens sanser. Når sanserne bliver stimuleret, udvikler de sig, og de er med til at skabe et afgørende fundament for børnenes motoriske udvikling. Forældrenes fornemmeste opgave er at skabe et miljø, der giver barnet mulighed for at øve sig, og hvor der er plads til den aktive leg. Videoerne giver netop inspiration til det.

Erfaringerne skal udbredes

Forskning viser, at børn med en god motorik bevæger sig mere. Når børn har en god motorik og er gode til at hoppe, krybe og kravle, så har de lettere ved at koncentrere sig, lære nyt, de får et bedre sprog og bedre sociale relationer. Alt det tilsammen betyder, at barnet trives bedre.

Hvert tredje barn i indskolingen I Danmark har udfordringer med motorikken ifølge Statens Institut for Folkesundhed, og det er således en national udfordring. Ideen er derfor også, at erfaringerne skal udbredes til andre kommuner ved projektet afslutning.

Trille & Tumle-projektet bliver evalueret af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, som ligger parat, når den fireårige indsats er slut. Indsatsen er gjort mulig ved en generøs donation på 2,1 mio. kr. af Nordea-fonden. Fonden har de næste år et særligt fokus på at støtte initiativer, der fremmer det gode liv for 0-6-årige og dermed få endnu flere børn til at blomstre.