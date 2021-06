Se billedserie Starten skal til at gå til Bøjeræs 01 fra Amager Strandpark, med følgekajak.

Send til din ven. X Artiklen: Succes og medaljer til svømmere på åbent vand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Succes og medaljer til svømmere på åbent vand

Taastrup - 27. juni 2021 kl. 14:51 Kontakt redaktionen

Taastrup: Konkurrencesvømmere fra Swim Team Taastrup (STT) stillede for nylig op til DM samt Amager Bøjeræs 01 konkurrence.

Swim Team Taastrup stillede stærkt op til Danmarksmesterskaberne for 5 Km åbent vand svømning, der blev afholdt fra Roskilde havn lørdag den 12. juni.

Philip Krogh Brønnicke fra STT var hurtigts inde i tiden 1:06:56, hvilket gav ham en guldmedalje både for pre-masters og seniorgruppen.

Malte Hjalholt kom ind som tredjehurtigste juniorsvømmer og fik dermed høstet en bronzemedalje for sin indsats i tiden 1:25:16.

Dagen var præget af et udfordrende vejr med stærk modvind de første 2,5 Km.

Det gav krabbe bølger, som gjorde det svært at orientere sig og feltet blev hurtigt spredt ud i små grupper. De sidste 2,5 Km var til gengæld med vinden og bølgerne i ryggen, hvilket for mange af svømmerne gav en oplevelse af nærmest at kunne surfe retur til mål.

Bestyrelsesmedlem i STT, Torben Hjalholt deltog også og han fik en guldmedalje for sin masters gruppe D.

Dagen efter DM i Roskilde blev der også afholdt det første af tre Bøjeræs 01 ved Amager for sæsonen.

Bøjeræsene bliver holdt i et samarbejde mellem Copenwater og Swim Team Taastrup og er en god mulighed for nye åbent vand-svømmere at prøve, hvordan det er at stille op i åbent vand-konkurrence, ligesom det for de mere øvede svømmere er en god måde at få testet formen på.

Bøjeræs 01, bestod af en bane på 1250 m, som kunne svømmes enten en gang eller to gange.

- Fra Swim Teams Taastrups side vil vi gerne anerkende vores svømmer Gustav Jørgensens indsats, som med sine bare 12 år gennemførte en runde. Malte Hjalholt tog to omgange og som hurtigste svømmer kom han ind i tiden 35:32.33, lyder det fra klubben.

Swim Team Taastrups bestyrelsesmedlem og medansvarlig for samarbejdet med Copenwater, Morten Krogh Brønnicke, glæder sig over den tiltagende interesse for åbent vand svømning.

I forbindelse med afholdelsen af Bøjeræs 01 udtaler han.

- Det er jo fantastisk, at vi i dag har dobbelt så mange tilmeldte til årets første Bøjeræs, sammenlignet med det første Bøjeræs vi holdt sidste år, siger han.

relaterede artikler

Vant til 25 grader i svømmehal: Nu skal de svømme i havet 11. juli 2020 kl. 20:05

Skaaning overvejer sin svømmekarriere 27. marts 2020 kl. 17:58

Svømmeklub forlader svømmefællesskab 09. februar 2020 kl. 08:12