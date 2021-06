Se billedserie Borgmester Michael Ziegler (K) var målmand, da FHH90 skød deres ugelange håndboldskole i gang mandag. Foto: DGI

Send til din ven. X Artiklen: Styrker klubben: Skød på mål på borgmesteren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Styrker klubben: Skød på mål på borgmesteren

Taastrup - 28. juni 2021 kl. 15:52 Kontakt redaktionen

Selvom skolerne har ringet ud til sommerferie, har 23 håndboldspillende børn alligevel pakket tasken for at tage i skole.

Men det er ingen sag, når der er håndbold på skemaet på DGI Håndboldskolen i Fløng Hedehusene Håndbold (FHH90).

Der bliver driblet, fintet og grinet ekstra meget i Hedehushallen i de her dage, og veninderne Melanie Nordahl-Meyer og Malou Black er begge 11 år, og de er slet ikke i tvivl om, hvorfor det er godt at være med.

- Det er sjovt at være på håndboldskole, fordi man lærer noget nyt og møder en masse, som man ikke har mødt før, siger Melanie Nordahl-Meyer, der har været på håndboldskole før, mens Malou Black er med for første gang:

- Jeg var ret spændt i morges, men jeg kender jo Melanie og har allerede lært de andre at kende. Så det er vildt sjovt.

Borgmester på mål

Borgmester Michael Ziegler (K) kom forbi for at besøge håndboldskolen. Og han fik hurtigt tjansen som målmand. Til stor begejstring for børnene, der gjorde sig ekstra umage for at se, om de kunne score mål på borgmesteren.

- Jeg må indrømme, at jeg var lidt bekymret for, om jeg overhovedet kunne tage nogen af boldene. Børnene gik jo til den. Men det var sjovt, og jeg fik da reddet et par stykker. Det er dejligt at opleve så engagerede børn, siger han.

Styrker fællesskabet

Ungdomsformand i klubben Heidi Bondrup Rasmussen er også skoleleder og har sammen med et hold af ungdomsspillere og trænere ansvaret for håndboldskolen. Hun forklarer, at mens børnene den første dag holder sig mest til dem, de i forvejen kender, så er det ikke til at se forskel på dag to.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, hvor godt det er for fællesskabet i klubben at holde sådan en skole. Børnene lærer hinanden at kende på tværs af årgange og klubber på en helt anden måde, fordi der er god tid til at være sammen. Men det er også fantastisk for de unge, som kan prøve kræfter med det at være træner på en sjov måde i en overskuelig periode. Det hele styrker os som klub, siger hun.

Det kræver ekstra kræfter, men er det hele værd

Formand for DGI Midt- og Vestsjælland, Bruno L. Hansen, kiggede også forbi håndboldskolen.

Han fik også en god snak om klubbens indsatser for at rekruttere flere børn og unge og ikke mindst ønsker til flere faciliteter. Efter endnu en sæson med corona på sidelinjen var der ros til klubben for at lave sommerferieaktiviteter for børn og unge.

- Det har virkelig været et umuligt år for de frivillige i idrætsforeningerne, der har knoklet for at holde gang i fællesskaberne med alle mulige krumspring. Nu hvor hverdagen begynder at ligne sig selv igen, er det dejligt, at en klub som her prioriterer at gøre sommeren ekstra god for børn og unge. Det kræver nemlig ekstra kræfter, men at se de her glade unger, er beviset for, at det er det hele værd, siger Bruno L. Hansen.