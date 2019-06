Se billedserie Som traditionen byder studenterne fa Høje-Taastrup Gymnasium, dansede de om Thors Hammer-skulpturen foran rådhuset. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Studenterne dansede traditionen tro om Thors Hammer

Taastrup - 28. juni 2019 kl. 15:43 Af AF Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At fejre en studenterhue er en festlig række af begivenheder - blandt andet er der tradition for, at studenterne fra Høje-Taastrup Gymnasium danser om Thors Hammer foran rådhuset, hvilket de gjorde fredag eftermiddag, da de begav sig ud på den lige så traditionsrige studenterkørsel. Men inden de kom så langt, var det gymnasiets tur til officielt at sende eleverne videre ud i verden med dimissionen.

Her benyttede både rektor Mogens Andersen og borgmester Michael Ziegler (K) muligheden for at sige tillykke og give studenterne nogle gode råd med på deres videre færd i livet:

- Igennem 11-12 år har I fået mange færdigheder. Men væsentligst er at respektere Dig SELV - det er forudsætningen for at kunne respektere andre, og at de respekterer dig. Du vil vokse som individ og i fællesskabet, og det giver tillid - tillid til at tro på egne evner og tillid til andre i et fællesskab, hvor der er tryghed og frihed til at tænke højt, til at sige fra og til, lød det fra Mogens Andersen, som fortalte studenterne, at deres viden er nøglen til en god fremtid:

- At samfundet investerer i uddannelse til alle er nøglen til det gode fællesskab. Det skaber ikke fordummelse, men giver de kompetencer, der er nødvendige for at klare de udfordringer, vi har lokalt og globalt, fortalte han de cirka 160 studenter og deres familie og venner.

- I har fået dannelse

Michael Ziegler ville i sin tale have studenterne til at være på vagt overfor simple løsninger på komplekse problemstillinger:

- Sådan fungerer verden ikke. Verden bliver ikke bedre af at fjerne jøder og kommunister, som Hitler ville. Verden bliver ikke bedre af at slå dem ihjel, som ikke har samme Gud som én selv, som Islamisk Stat vil det. Og verden bliver heller ikke et bedre sted af at forbyde Islam, som Rasmus Paludan vil det, forklarede han eleverne:

- Vi har derfor behov for unge mennesker som jer: Unge mennesker med helhedssyn, der kan se nuancerne. Helhedssyn rimer på dannelse, og netop dannelse er det, som I har fået med herfra. På gymnasiet har I fået masser af viden. Udover at have fået styr på sinus og cosinus, Marx og Oehlenschläger, så har I her fået udvidet jeres mentale horisont. I har lært at perspektivere, at være kritisk overfor kilderne, at læse det med småt. Det er gode kompetencer at have med i rygsækken, sagde Ziegler i sin tale.

Videre til dansen

Begge sluttede de af med at ønske eleverne tillykke og en god fremtid:

- Nyd ungdommen. Giv Jer tid til at tænke og tænke om. Hav tillid til egne evner og fællesskabet - og husk altid i respekt og dialog. Tak skal I have kære studenter for det og for Jer, sluttede rektor Mogens Andersen af.

Kort efter kørte studentervognene af sted til mere fest og fejring.