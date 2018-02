Den 6. november bliver Camilla raskmeldt. Og er nu ansat hos en optiker, hvor hun bliver motiveret af at tale med de mange kunder. Foto: Allan Nørregaard

Stresscoach: »Mange ved bare ikke bedre«

Taastrup - 17. februar 2018

Camilla Sørensen når at være i praktik fire forskellige steder, inden hun møder stresscoach og virksomhedskonsulent Lone Zibrandtsen for første gang i sommeren 2016.

Lone er stress - og HR coach for virksomheder og i uddannelsessystemet i sit eget firma, der hedder: Zibrandtsen Consulting.

- Vi ser på hele mennesket og dets talenter. I Camillas tilfælde blev der før skelet mere til hendes uddannelse og taget afstand til hendes egentlige kapacitet. Indstillingen fra hendes omgivelser var, at hun bare skulle tilbage i job som socialrådgiver, så ville hun få det bedre, siger stresscoach Lone Zibrandtsen, der kommer fra Hedehusene.

- Og det gjorde jeg på ingen måde, siger 28-årige Camilla.

Lone forklarer, hvor vigtigt det er at blive klogere på, hvad det enkelte menneske indeholder.

- Først der kan man øge deres arbejdstid. Der var ingen, der tænkte, at de ville gøre noget dårligt for Camilla. Mange ved bare ikke bedre, siger Lone.

Skulle noget helt andet

Camilla har nogle flotte, velplejede lange negle, hvilket hendes tidligere mentor lægger mærke til.

- Min daværende mentor og min virksomhedskonsulent fandt ud af, at jeg havde en god kontakt til en chef i en skønhedssalon i Hedehusene. Beauty Inn. De opfordrede mig til at skrive til hende for at spørge, om hun ville have mig i virksomhedspraktik, fortæller Camilla og tilføjer:

- Det ville hun gerne. Her var der nogle helt andre krav end dem, som jeg tidligere havde mødt.

Camilla begynder i februar 2017 i skønhedssalonen.

- Jeg blev oplært i at lave behandlinger. Forventningerne til mig var anderledes, og presset var ikke så stort. Nu havde jeg lært at lytte til min krop og sige fra, når jeg kunne mærke, at det blev for meget.

Camilla bliver der i fire måneder og får det bedre og bedre.

- Det var det helt rigtige for mig - på det tidspunkt.

Under møderne mellem Camilla og hendes stresscoach Lone finder de ud af, at Camilla får det markant bedre af at have med mennesker at gøre i det daglige, som ikke har tunge problemer at kæmpe med i deres dagligdag. Og samtidig bliver hun ikke presset til det yderste af de tunge papirbunker, som hun før i tiden følte sig nødsaget til at tage med sig hjem om aftenen.

- Det er så vigtigt at se på de enkeltes egenskaber. At give den stressede person muligheden for at gå ind i sig selv for at finde ud af, hvad man selv vil. Da Camilla i sin tid vælger at læse til socialrådgiver, er hendes drivkraft at tale med - og hjælpe andre mennesker. Virkeligheden viser sig så at være en anden, da størstedelen af tiden går med papirarbejde, love og regler, forklarer Lone.

I juli måned 2017 begynder Camilla i en ny praktik - denne gang i en skobutik på Ro´s Torv i Roskilde.

- Det var hamrende godt. Jeg fandt ud af, at det er kontakten med kunderne. Den lille snak og kunne hjælpe, der giver mig energi. Det var den bedste praktik, smiler Camilla, der afslutter forløbet den 3. november. Den 6. november 2017 bliver Camilla raskmeldt.

- Der gik en uge, så havde jeg fået job som assistent hos en optiker, smiler hun igen. Hun smiler i det hele taget meget. Nu.

