Se billedserie Siden 2014 har DAMIFO håndteret tusindvis tons affald, der i mange tilfælde ville være endt i deponi. Som følge af øget efterspørgsel har virksomheden netop indviet en ny og større modtagestation i Hedehusene, hvor 62.000 m2 giver helt nye muligheder for både modtagelse af byggeaffald og afsætning af bearbejdede produkter. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Stort miljøcenter er nu klar til at modtage byggeaffald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort miljøcenter er nu klar til at modtage byggeaffald

Taastrup - 23. maj 2019 kl. 09:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er godt gang i byggeriet store dele af landet, og det betyder også en stigning af mængden af byggeaffald. Derfor har Dansk Miljøforbedring - også kendt som DAMIFO - netop åbnet et stort miljøcenter i Hedehusene, hvor de kan modtage endnu større mængder af byggeaffald end på deres tidligere plads i Roskilde.

Det betyder, at DAMIFO nu kan modtage endnu flere former for byggeaffald fra nedrivere, entreprenører og vognmænd - og tilbyder også kunderne bearbejdede og miljøvenlige produkter.

Det er nemlig også en ambition: At alt byggeaffald skal kunne genanvendes.

- Alle affaldsprodukter bør kunne forædles og oparbejdes langt bedre, end man tidligere har gjort det. Vi bruger derfor mange ressourcer på netop upcycling-processen, fastslår John Kaldahl, adm. direktør i Dansk Miljøforbedring A/S.

DAMIFO har ramt et behov i markedet, for gennem de seneste fem år er omsætningen steget konstant, og flere og flere aktører søger til virksomheden. Derfor har DAMIFO måttet se sig om efter større faciliteter, og fra 1. marts er virksomheden derfor flyttet fra Sdr. Mellemvej i Roskilde til Beredskabsvej 19 i Hedehusene, hvor der er blevet 62.000 m2 at boltre sig på.

- Nu har vi tre gange så meget plads som før, og dermed har vi langt bedre mulighed for både at modtage, opbevare, behandle og afsætte byggeaffald mere effektivt end før. Med en beliggenhed tæt ved afkørsel 8 på motorvejen er det samtidig nemmere for lastbilerne at komme til og fra pladsen, fortæller adm. direktør John Kaldahl fra Dansk Miljøforbedring A/S.

Hidtil har DAMIFO primært modtaget træ, brandbart, gips, affald til sortering, metal, jord og plast, men på den nye plads giver miljøtilladelsen mulighed for også at modtage beton, tegl og asfalt.

Derfor er den nye plads indrettet med topmoderne udstyr og teknologi. Der er blandt andet installerede 6 hydranter, som vander pladsen for at nedbringe støvgener og risikoen for brand.

Arbejdet med at sortere og nedbryde byggematerialer giver noget støj, men efter bekymring fra lokalsamfundet og dialog med kommunen, besluttede virksomheden at flytte nedknusning af beton indendørs. Nye støjberegninger viste herefter, at virksomheden ville kunne overholde de vejledende grænseværdier.

Angående trafikken har virksomheden tidligere oplyst til Høje-Taastrup Kommune, at der vil køre omkring 100 lastbiler om dagen til og fra stedet. Dertil kommer intern transport med trucks, minilæssere og gummiged på området.

Virksomhedens åbningstid er mellem klokken 06 og klokken 18 på hverdage, mens støjende aktiviteter som neddeling af træ, sortering af affald med gravemaskiner først må gå i gang efter klokken 07.

Desuden må der udelukkende ske til- og frakørsel af affaldsfraktioner på hverdage fra klokken 6.00-18.00 samt lørdage og søndage i tidsrummet klokken 7.00-17.00.