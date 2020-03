Stort kræmmermarked i Taastrup

Der vil være 50 friske kræmmere eller lopper til stede, som står klar til at gøre en god handel. Der vil være både nye samt brugte varer og smukke hjemmelavet genbrugsting, også kaldet upcyckled-produkter. Ligeledes vil Københavns Kommunes STU være tilstede og sælge selvskabte produkter, hvor hele overskuddet går til velgørenhed. Der vil være åben i cafeen, hvor man kan få slukket sult og tørst. Hver time er der lodtrækning på indgangsnummeret, hvor man kan vinde en fin præmie. Indgang 20 kroner for alle over 15 år. Børn kun ifølge med voksen. Kan man ikke vente til kl. 10, er der Early bird fra kl. 9 til 50 kroner.