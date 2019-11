Se billedserie - Andelstanken er ved at genopstå, sagde Michael Ziegler (midten), da han holdt tale ved 1. spadestik-arrangementet den 25. september. Nu er planerne om AB Æblelunden skrinlagt, og bygherren har besluttet, at de 59 boliger i stedet skal udbydes til leje. Til venstre ses bygherre Göran Nergården fra Borohus. Advokat Allan Thomsen (til højre). Foto: Kenn Thomsen

Storstilet plan om andelsboliger droppet

Taastrup - 14. november 2019

Den måske mest attraktive byggegrund i byen.

Sådan kaldte borgmester Michael Ziegler (C) den gamle plejecentergrund på Gasværksvej, tæt ved det gamle vandtårn i Taastrup, da han onsdag den 25. september tog første spadstik på det byggeri, der skulle ende som 59 andelsboliger organiseret i andelsboligforeningen Æblelunden.

Tirsdag den 5. november så de planer så pludselig ud til at være skrinlagt.

Her modtog de foreløbig 20 købere og de 10, der havde reserveret en bolig, nemlig besked om annullation af projektet fra advokat Allan Thomsen fra advokatfirmaet HansenThomsen, der forestår den praktiske oprettelse af andelsforeningen AB Æblelunden.

»... Vi skal for at stifte andelsforeningen nå 60 procent svarende til 36 solgte boliger. Vores opdragsgiver/sælger Borohus Vestervænget ApS tror desværre ikke, at vi kommer i hus, og har derfor bedt os om at stoppe salget omgående,« står der i brevet, hvor de, der har deponeret kontant, opfordres til at sende deres kontonummer, så de kan få deres penge tilbage.

Tingene ændrer sig Brevet sluttes med en dyb beklagelse og en henvisning til projektudvikler Per C. Hansen fra Kongsberg Development, hvis man ønsker information om det videre forløb.

- Der må man konstatere en gang imellem, at tingene ændrer sig undervejs, lyder det fra Per C. Hansen fra Kongsberg Development.

- Det er en bygherrebeslutning. Det har ingen påvirkning på byggeriet.

Per C. Hansen fortæller, at fem måneders salgsbestræbelser ikke har resulteret i et tilstrækkeligt salg, og at hans oplevelse er, at det hverken skyldes projektet eller salgsindsatsen, men derimod at bankerne flere gange har slået hælene i, når en potentiel køber ønskede at låne til en andelsbolig.

Per C. Hansen fortæller, at det nu er bygherren, svenske Borohus' intention at lave lejeboliger i stedet.

Hvad prisniveauet bliver, kan han dog ikke sige noget om.

- Det har jeg ikke nogen viden om i øjeblikket. Det skal bygherre lige sætte sig ned og filosofere over, siger Per C. Hansen med henvisning til, at udmeldingen først kom tirsdag den 5. november.

Byggeriet fortsætter Byggeriet af de 59 boliger fortsætter dog som planlagt, og Per C. Hansen forventer, at den byggeplan, der blev fremlagt i slutningen af september, holder.

Sådan skal de kommende boliger i hjertet af Taastrup se ud efter planen. Nu bliver de bare lejeboliger i stedet for andelsboliger.



Det vil sige, at de første fire ud af i alt otte bygninger skal stå færdige i sensommeren eller efteråret 2020, mens anden og sidste etape forventes færdig primo 2021.

I løbet af to dage har 10 personer henvendt sig til Kongsberg Development for at blive noteret til en lejebolig.

Det har ikke været muligt at få yderligere kommentarer fra advokat Allan Thomsen.

I en mail torsdag den 7. november kl. 12.30 skriver han blot: »Det er ejeren som har truffet beslutningen« og henviser til Borohus' danske repræsentant Per C. Hansen fra Kongsberg Development.

Ændrer mening På AB Æblelundens Facebook-side kommenterer en af køberne til en bolig i AB Æblelunden, Martin Stendersø, udmeldingen og skriver, at der i §10 Betingelser i købsaftalen står: »10.1 Sælger betinger salget af at 60 procent af Andelsboligerne opgjort i forhold til kontant indskud jf. Økonomioversigt (bilag 2) er tegnet senest den 1. januar 2020.«

Lokalavisen Taastrup forelægger per mail denne oplysning for Borohus's direktør Göran Nergården og beder om svar på, hvorfor man har valgt at indstille salget af andelsboliger til AB Æblelunden før tid.

Halvanden time senere ringer Göran Nergården.

- Jeg har talt med Allan Thomsen. Vi skal fortsætte med salget af andelsboliger i Æblelunden. Det kører videre, siger Göran Nergården og bekræfter, at alle, der har købt eller reserveret en bolig fortsat har mulighed for at få den, såfremt der sælges tilstrækkeligt med boliger til at oprette AB Æblelunden.

Göran Nergården fortæller, at de modsatrettede meldinger skyldes en sproglig misforståelse opstået i krydsfeltet mellem det svenske og danske sprog mellem ham selv og advokat Allan Thomsen.

- Vi har haft forskellige syn på, hvornår boligerne skulle være solgt. Nu får de i hvert fald til først i det nye år til at få solgt de 60 procent af boligerne, slutter Göran Nergården.

Indstiller alligevel salget Fredag morgen den 8. november kl. 7.59 sender Göran Nergården så følgende besked i en mail til Lokalavisen Taastrup:

»Vi har nøje overvejet sagen og gennemgået salgsforholdene og udsigten til at kunne gennemføre det inden for byggeperioden. Vi oplever, at bankerne er meget tilbageholdende med at yde finansiering til indsatsen, og det gør salget meget usikkert. Vi beklager, at vi ikke har kunnet gennemføre andelsboliger i Æblelunden. Vi forstår den skuffelse, som flere kunder føler, og det beklager vi. Vi har besluttet ikke at gå videre med salget af andelsboliger, da forventet salg ikke kan opnås inden for den afsatte tid ... Prisniveauet for udleje er endnu ikke fastlagt. Med venlig hilsen Göran Nergården«