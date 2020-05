En af de to storke, der er set i Høje-Taastrup siden søndag, som vi har fået lov at bringe af en læser. Foto: Nunu Lund

Storken er landet: Det er usædvanligt

Taastrup - 04. maj 2020 kl. 12:26 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden søndag er to storke set i Høje-Taastrup. Storkene er først set fouragere på en mark nær krydset ved Roskildevej og Bondehøjvej nær Racehall-bygningen. Og en læser har fortalt til sn.dk/taastrup, at storkene har sovet i to lygtepæle i midterrabatten på Roskildevej i samme område. Jess Frederiksen, der er formand for intereresseforeningen Storkene.dk og i øvrigt selv bor i Taastrup bekræfter, at han også har modtaget observationer af de to storke. Og han kalder det usædvanligt, at man har set storke her.

- Hvert år ser man storke, der overflyver Høje-Taastrup, men det der sker i år er udsædvanligt. Frem til 2018 var der kun to storkepar i Danmark, men i år har man set 6 storkepar, der yngler. Og samtidig har man set storke mange flere stede - også på Sjælland, siger Jess Frederiksen. Han fortæller, at han endnu ikke har fået gode nok billeder til at se, hvor storkene kommer fra. Men at det kan være unger fra tidligere år fra storkeparret Emil og Ida, der har rede i Gundsølille fra Roskilde Kommune. - Men de ser glade ud for hinanden. Det er dog nok lidt for sent, at de er kommet til, hvis de skal yngle, siger Jess Frederiksen.

Tag billeder Tendensen med, at der generelt i Danmark ses flere storke skyldes, at bestanden er vokset. - Der er ved at ske noget. og det kan være, at der kommer fra storke til sydfra, fordi bestanden er blevet større. Så bliver de presset længere nord på, siger Jess Frederiksen, der selv skal på udkig efter storkene i dag. Han opfordrer til, at hvis man har det rette udstyr, så kan tage billeder af fuglene på god afstand for at se om, de er ringmærket. Men man skal holde virkelig god afstand og ikke bevæge sig tæt på storkene. Får man gode billeder, må man gerne sende dem til Jess Frederiksen. Læs mere på www.storkene.dk. Har de en aluminiumsring over foden, er det en dansk stork, har de farvede ringe over knæet, er det skånske storke, og har de sorte ringe over knæet, er det tyske storke. I Skåne er der et storkeprojekt, med 70-80 ynglende storkepar. Storkene i Høje-Taastrup kan ifølge Jess Frederiksen også stamme derfra.