Storken er kommet til byen

Det var Sengeløse Kommunalforening, der stod bag opsættelsen af reden tilbage i marts , og ifølge formand Per Hammel vil foreningen Storkene.dk nu forsøge at kønsbestemme storken i Sengeløse og se, om den er ringmærket.

- Det er formentlig en unge fra sidste år, Susanne fra Ganløse, der er smidt ud hjemmefra. Så håber vi, hun får en kæreste. Men det er lige sent nok på året at få unger. De skal også være 3-4 år for at være kønsmodne, fortæller Per Hammel.

Ifølge storkene.dk er det nemlig praktisk taget for sent for et storkepar at indlede en succesfuld yngel dette år. Så reden i Sengeløse bliver sandsynligvis en lejlighed for én i denne omgang.