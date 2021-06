En lokal forening har planer om at lave events, blandt andet et vikingemarked i området omkring Hakkemosen. Foto: Kasper Ellesøe

Store planer for naturområde: Disse events kan vi se frem til

Taastrup - 05. juni 2021 kl. 15:22 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Det kan komme til at vrimle med events i et stort naturområde i Høje-Taastrup Kommune.

Den lokale forening Københavns Historisk Markeder (tidl. Foreningen Landstedrådet), der er forankret i Hedehusene, har tanker om at afholde store arrangementer i Hakkemose-området.

Foreningen har i mange år afholdt Københavns Middelaldermarked, som nu har skiftet navn til Københavns Historiske Marked, i blandt andet Valby og senest Ballerup, hvor det fortsat afholdes.

Nu starter man så også et vikingemarked, som formentlig kommer til at blive afholdt i Hakkemosen fra næste år, og dialogen med Høje-Taastrup Kommune er allerede i gang.

- Det tager lang tid at arrangere, så det bliver først i 2022. Der skal laves praktiske ting som vand- og el-tilførsel, for vores events skal ikke være små. Det tager tid, men vi er i en god og positiv dialog med kommunen om det, og de er meget lydhøre over for vores ideer, så stor kadeau til dem, siger Dennis Fuller Møller, der er bestyrelsesmedlem i foreningen Københavns Historiske Markeder.

Ifølge foreningens hjemmeside www.khm.dk var der til Københavns Middelaldermarked over 41.000 deltagere i 2019, og markedet vandt Børn i Byen-prisen for bedste børneevent i 2018 foran blandt andet Cirkus Summarum og Roskilde Dyrskue.

Historisk formidling

Hvis planen lykkes, og der arrangeres et eller flere events i Hakkemosen, så bliver det med et historisk perspektiv.

- Historisk formidling er vigtig for os, og tanken vil også være, at skolerne kan bruge de her events i undervisningen, så eleverne kan lære noget om forskellige historiske perioder og tidsepoker, siger Dennis Fuller Møller.

Dennis Fuller Møller bor på Vestegnen og er beskæftiget i eventbranchen, hvor han blandt andet tjener sin løn hjem på at være DJ, konferencier og eventmager. Derudover laver han også de store events, hvor det ikke er fortjeneste til ham selv, der er i fokus.

Han mener, at kulturen er vigtig for kommunerne på Vestegnen, herunder Høje-Taastrup. Derfor hjælper han gerne til at kulturelle arrangementer på Vestegnen lykkes.

- Kulturen er en del af lokalmiljøet. Jeg elsker at lave sådanne events. Det er sjovt, og jeg kan godt lide det. Jeg ser i virkeligheden hele Vestegnen som mit lokalområde, og derfor vil jeg lave events i Høje-Taastrup, men også i Hvidovre. Jeg vil gerne give noget til Vestegnen, og derfor hjælper jeg med at stable events på benene. Kan jeg hjælpe nogle frivillige til at kunne hjælpe sig selv med at lave et arrangement, så er jeg glad, siger Dennis Fuller Møller.

Københavns Historiske marked er aflyst i år på grund af corona, men afholdes i pinsen 2022.

Vikingemarkedet afholdes i år i Ballerup til september, hvor man har en plads, hvor infrastrukturen er til stede.