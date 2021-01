Der er planer om at rive al bebyggelse ned på grunden på Skolevej 34-36 og i stedet bygge 11 rækkehuse. En plan, som politikerne nu har nikket ja til. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Store planer for gammel grund: Nye rækkehuse på vej

Det er planen for et område på Skolevej 34-38 i Taastrup, og politikerne i plan- og miljøet har nikket ja til at gå videre med ideen.

Fra et udslidt område med erhverv og ældre huse, til et sammenhængende område med 11 nybyggede rækkehuse og masser af liv.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her