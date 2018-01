Sådan kan en af de centrale pladser i Høje Taastrup C komme til at se ud i fremtiden. Illustration: COBE Foto: Modelillustration: COBE

Store planer for Høje Taastrup C: Hvad synes du?

Taastrup - 10. januar 2018

Udviklingen af Høje Taastrup C mellem City 2 og Høje Taastrup Station er i gang med boliger, erhverv og et parkstrøg, og nu sendes en række planforslag for området i høring hos borgerne.

Det betyder, at alle har mulighed for at komme med input eller kommentarer til planerne.

Det drejer sig om forslag til Lokalplan 2.30 for Høje Taastrup C, forslag til Lokalplan 2.33 for vejstruktur i Høje Taastrup og forslag til Kommuneplantillæg nr. 20.

Hertil kommer den samlede miljørapport for projektet samt forslag til en såkaldt VVM-tilladelse.

Byrådet har godkendt alle forslagene sidste år, og fra den 9. januar er forslagene offentlige på www.htk.dk/hoeringer.

I forbindelse med høringen inviterer Byrådet til borgermøde om planforslagene og projektet. Mødet finder sted torsdag den 1. februar klokken 19-21 på Quality Hotel i Høje Taastrup. Læs mere og tilmeld dig på www.htk.dk/htc.

Høringen løber til og med 6. marts 2018, og du kan indsende høringssvar på htc@htk.dk

Projektet Høje Taastrup C skal udvikle de centrale dele af Høje Taastrup By til en mere sammenhængende, aktiv og tryg bydel, som skal tilføre byen flere boliger og erhverv. I området skal der desuden anlægges et centralt grønt og blåt parkstrøg med stier, pladser til aktiviteter og oplevelser for hele byen.