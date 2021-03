Se billedserie Mads Langer er blandt navnene på plakaten, når der ti lsommer er Musik i Byparken. Foto: Kenn Thomsen

Store navne på programmet: Sommerkoncerter i Byparken

Taastrup - 17. marts 2021

2021 har indtil nu været et år uden de store fysiske kulturoplevelser på grund af et nedlukket Danmark. Men nu nærmer sommeren sig, og det giver forhåbentlig nogen forhold, så man kan afholde kulturoplevelser under sikre forhold som i sommeren i 2020.

Det satser Taastrup Teater & Musikhus i hvert fald på. De kan nemlig præsentere et stjernespækket program af musikere for børn og voksne over to weekender i juni og august under åben himmel i Byparken ved Hedehuset i Hedehusene. Det gør de under navnet »Musik i Byparken«.

Hvad siger du for eksempel til koncert med Tim Christensen, Mads Langer, Anne Linnet, Sko/Torp, Claus Hempler, Marie Key, Cæcilie Norby eller Niels HP? Og for de små skal der selvfølgelig også være oplevelser. Det kan de få med Ramasjangs Onkel Reje, den store MGP-stjerne Karla og gruppen HipSomHap.

Koncerterne løber af stablen den 25.-27. juni samt 14.-15. august. Alle koncerter vil være enkeltstående koncerter, så der kræves billet til hver koncert. Se hele programmet for Musik i Byparken på teaterogmusik.dk.

Retningslinjer kapacitet Som med så meget andet, så tager arrangørerne dog forbehold for de retningslinjer og restriktioner, der måtte være på del gældende tidspunkt. Når de bliver offentliggjort, retter arrangøren selvfølgelig forholdene til, hvis der er behov for dette, så alle kan få en sikker og god oplevelse.

Udgangspunktet for koncerten er en max kapacitet på 500 siddende gæster for hvert arrangement, som det var før nedlukningen tilbage i december 2020. Hvis der ikke bliver åbnet for kulturarrangementer under åben himmel til sommer, får man refunderet sine billetter.

Online-oplevelser i marts Hvis man ikke kan vente til juni og august, så udbyder Taastrup Teater & Musikhus, Kulturhusene og Bibliotekerne i Høje-Taastrup en masse gode og gratis online-oplevelser her i marts måned inde på facebook. Her kan du blandt andet opleve koncerter med Alex Nyborg Madsen, Lydmor, DJ Night m. Egebjerg & Friends, Jazzlytteklub, Rocklytteklub, forfatterforedrag og meget mere.

Man kan finde alle oplevelserne på Kulturhusenes, Bibliotekernes og Taastrup Teater & Musikhus' facebook-sider, hvor stream til de enkelte arrangementer kan findes i begivenhederne på de enkelte sider.