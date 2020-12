Shoppingcentret City2 er lukket som alle andre storcentre i landet, men enkelte butikker har fortsat åbent.

Storcenter lukker ned - men nogle butikker er fortsat åbne

Taastrup - 17. december 2020 kl. 10:03 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Storcentre over hele landet er blevet lukket ned, og det gælder også hovedparten af shoppingcentret City2 i Høje Taastrup.

Der er dog fortsat enkelte butikker, der gerne må holde åbent.

Man kan fortsat få take-away fra spisestederne, ligesom Føtex, Apoteket, GLS-Pakkeshoppen, Matas og Normal stadig har åbent.

De to sidstnævnte må holde åbent, fordi de også sælger håndkøbsmedicin, og Normal har faktisk besluttet at udvide sin åbningstid til 8-21 for at sprede kundetrykket, fortæller center manager Thomas Lüscher.

Der arbejder til daglig omkring 1000 personer i City2, så nedlukningen rammer mange mennesker.

City2 håber da også, at mange vil købe gavekort til centret, som kan bruges, når det åbner igen. Gavekort kan købes online på www.city2.dk

- Nedlukning er ikke godt for dansk detailhandel, og selvfølgelig heller ikke for vores butikker. Men vi satser selvfølgelig på at komme sikkert ud på den anden side, understreger Thomas Lüscher.

Også udvalgsvarebutikker over 5000 m2 skal lukke, og det betyder, at også IKEA i Taastrup må lukke dørene for kunderne.

