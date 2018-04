Stor virksomhed flytter afdelinger: 100 lokale jobs forsvinder

Tekada Pharma flyttede fra Roskilde til Taastrup i april 2014. I dag har virksomheden meddelt, at den flytter dets globale funktioner væk fra det danske kontor i Taastrup.

Taastrup - 19. april 2018 kl. 15:41 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 100 stillinger i Taastrup bliver berørt, når medicinalvirksomheden Takeda Pharma A/S flytter dets globale funktioner fra det danske kontor i Taastrup til Zürich/Schweiz, Singen/Tyskland samt andre lokationer i Europa.

Det er forventet, at ændringerne vil træde i kraft i løbet af det næste halvandet år.

Medarbejdere, der er berørt af ændringerne, vil få mulighed for at søge de nye stillinger i Zürich og de øvrige lokationer. De nye stillinger repræsenterer en række af funktioner, hvoraf nogle afviger fra de stillinger, som på nuværende tidspunkt findes i Taastrup.

- Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at de berørte medarbejdere modtager den relevante og nødvendige støtte, siger Patrik Forsell, landechef i Takeda Pharma A/S.

Organisationsændringen er en del af et globalt initiativ for at styrke virksomheden ved at bringe de globale funktioner tættere sammen.

Ændringerne har til formål at sikre, at Takeda forbliver konkurrencedygtig i et globalt marked for at kunne fortsætte med at udvikle og levere innovativ medicin til patienter.

Den danske kommercielle organisation er ikke direkte berørt af organisationsændringen.

- Vi har opbygget en værdifuld viden og ekspertise i Taastrup, og vores ambition er, at medarbejderne vil tage imod denne mulighed for at søge de nye stillinger andre steder i Takeda, siger Schuyler Fairfield, Head of Global Supply Chain, der repræsenterer en af de globale funktioner, der flytter fra Taastrup.

Takeda Pharma har torsdag informeret sine medarbejdere om planerne og initieret dialog med medarbejderrepræsentanterne. Virksomheden vil være i løbende dialog med medarbejderne omkring implikationerne af beslutningen samt de næste trin i processen.

Takeda Pharma er blandt de førende leverandører af medicin i Danmark og leverer omkring hver sjette pakning af medicin, der sælges på de danske apoteker. Takeda har en bred produktportefølje og har ambitionen om at være førende i innovativ behandling inden for onkologi og gastroenterologi.

- Takeda har en unik arv i Danmark. Takeda har eksisteret i Danmark siden 1922 og har udviklet sig til at være en stærk leverandør inden for 'speciality care' til gavn for danske patienter der lider af IBD eller kræft. Den kommercielle organisation i Danmark er vokset gennem de seneste år, og det er min hensigt og ambition at fortsætte denne udvikling, siger Patrik Forsell.

Takeda Pharma, der har hovedkontor i Taastrup, har 176 medarbejdere, der arbejder i medicinsk information, salg & marketing, produktion, juridisk afdeling og administrative funktioner.

I tillæg har Takeda Pharma en tabletproduktion med omkring 55 medarbejdere i Hobro. Produktions- og logistikfaciliteterne i Hobro er ikke berørt af reorganiseringen.

Det er hensigten, at udvalgte globale positioner med en direkte support til produktionen i Hobro og de lokale operationer i Danmark, forbliver i Danmark.

Tekada Pharma flyttede fra Roskilde til Taastrup i april 2014.