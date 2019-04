Artiklen: Stor vækst og udvikling: Genbrug er kommet for at blive

Stor vækst og udvikling: Genbrug er kommet for at blive

»Det er ikke længere bare en trend, det er en mangeårig udvikling og ændring af vores købevaner. Det var krisetiderne, der fik folks øjne op for at købe og sælge brugt, men det er ikke længere det, der er på spil. Folk har opdaget, at det er sjovt og giver økonomisk mening. Ser man på den udvikling, er der intet, der indikerer, at det blæser over igen om et par år«, siger Frederik Larsen, genbrugsforsker på CBS til Politiken.

Genbrugsbutikker, loppemarkeder, markedplace på Facebook og DBA.dk. Det bugner med muligheder for at købe genbrug, og vi danskere gør det som aldrig før.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her