Stor jubel: Støtteforening får uventet stor donation

Taastrup - 04. august 2020 kl. 16:17

»Når man har penge i overskud og ingen i familien, der trænger, hvorfor så ikke give dem til nogen, der trænger mere end jeg.«

Sådan sagde 72-årige Jørgen Thorsen fra Taastrup.

Således dumpede der pludselig 200.000 kroner ind på den lokale u-landsforening Masanga DK' konto.

Masanga er et hospital i Sierra Leone, som den lokale Taastrup-læge Peter Bo Jørgensen i 2005 tog initiativ til at støtte, og som siden har udviklet sig til et velfungerende hospital, der arbejder uafhængigt, men i samarbejde med regeringen.

Den lokale forening støtte hospitalet, og her vakte det stor glæde, da pengene pludselig dumpede ind. Ekstra glæde vakte det, at giveren ikke stillede andre fordringer end at pengene skal bruges, hvor der er mest behov. Lige nu er der mest behov for indsats mod Covid-19, som også i Sierra Leone giver store udfordringer.

- Da jeg så indsamlingen, tænkte jeg, ej - nu skal det være nu!, siger Jørgen Thorsen, der har været medlem af foreningen i 12 år.

Han havde i nogle år tænkt på, at han ville testamentere penge til foreningen, men Covid-19 blev altså en trigger. På en af hans spadsereture slog en ny tanke ned i ham.

- Hvorfor ikke bare gøre det enkelt? Hvorfor vente, til jeg går bort? Hvis jeg donerer pengene nu til kampen mod Covid-19, kan jeg jo også selv nå at få glæde af at se pengene gøre nytte, forklarer Jørgen Thorsen glad.

Den glæde er gengældt af Masangas ansatte, da hospitalet har hårdt brug for pengene til at sikre de ansatte og patienterne i deres kamp mod pandemien. I en verdensdel med så få ressourcer kan en virus af den karakter meget hurtigt få alvorlige konsekvenser.

Kan hjælpe flere Hospitalet er blevet pålagt af regeringen at være behandlingscenter for Covid-19 patienter, og det kræver mere udstyr og flere penge, hvis man samtidig skal kunne fortsætte behandlingen af patienter med andre sygdomme.

Et eventuelt overskud fra kampagnen går derfor til hospitalets almindelige drift, da man er bange for at ende i samme ulykkelige situation, som under Ebola-udbruddet. Her døde fire gange så mange mennesker af helt almindelige sygdomme, som ellers kunne have været behandlet, hvis ikke ressourcerne var brugt op i kampen mod Ebola.

Med flere penge kan man heldigvis gøre begge dele - hjælpe ofrene for Covid-19 og samtidig opretholde den almindelige drift af hospitalet. Derfor betyder en donation som Jørgen Thorsens, at man kan redde mange flere liv.

Kan ikke redde hele verden Det tiltaler ham meget, at når man støtter projektet, så går pengene ubeskåret til hospitalet. I hans øjne bruger mange andre velgørenhedsorganisationer alt for mange penge på administration og reklame. Men her føler han, at han virkelig kan være med til at gøre en forskel.

- Man kan ikke redde hele verden, så jeg vil hellere koncentrere mine donationer til noget, der virkelig giver nytte, og Masanga er et projekt, hvor midlerne rækker langt, siger han.

Jørgen Thorsen har aldrig besøgt hospitalet i Sierra Leone, men han har rejst et par gange i Afrika, og når han ser fattigdom og ulighed i verden, føler han sig taknemmelig over at være født i Danmark.

- Statistisk set er der jo meget større sandsynlighed for at være født et andet sted, så vi skal være utrolig glade for at være født i vores del af verden, pointerer han.

Han håber også, at han kan være med til at inspirere andre.

- Jeg har givet noget, der kan gøre en forskel, og samtidig giver det mig en glad følelse indvendig. Den glæde kan jeg godt unde andre, fortæller Jørgen Thorsen.

