Stor interesse for boligområdes vilde forvandling

Boligområdet Taastrupgaard i Høje-Taastrup omdannes over de næste 10 år til en bæredygtig bydel, og den forandring er der stor interesse for. Så stor, at den er et af omdrejningspunkter på konferencen »Almene boliger: Store projekter«, som Byens Ejendom, videnscenter for byudvikling, står bag den 11. maj 2021.