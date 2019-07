Stor donation redder børns feriekoloni: Jeg kan ikke bære tanken om at skuffe dem

I år afholder Kolonibanden to ugers koloni for børn i kommunen. I uge 29 går turen til Rørvig, hvor der kan fiskes krabber i havnen, og i uge 31 går turen til Ebeltoft.

Taastrup - 12. juli 2019

Siden 2016, hvor kommunen trak finansieringen til feriekolonier for kommunens børn ved budgetlægningen, har en flok ildsjæle i Kolonibanden kæmpet hvert år for at skaffe penge til at sende skolebørn på feriekoloni i sommerferien.

Det er også lykkedes i år, men først i den sidste uge af juni fik Kolonibanden tilsagn om en stor donation på 200.000 kroner fra Trygfonden, fortæller formand for Kolonibanden Michael Blem Clausen, der selv bor i kommunen.

- Der var jubel i hjemmet, da jeg fik det at vide, og så skyndte jeg mig at skrive i vores Facebook-gruppe, så vores ledere, børn og forældre kunne se, at nu var det sikkert. Vi åbner jo tilmeldingerne i foråret, men i år har det været med et forbehold, siger Michael Blem Clausen.

Med donationer fra Erik Thune Legat, Trygfonden, 15.000 kroner fra den lokale virksomhed Rockwool i Hedehusene, og 35.000 kroner fra Høje-Taastrup Kommune, er der i alt 370.000 kroner til feriekolonierne i år.

Så nu skal 90 børn af sted til Skansen i Rørvig i uge 29 og Kolonien Ahl i Ebeltoft i uge 31.

- Den samlede finansiering gør, at vi nu kan sende de her børn af sted. Havde vi ikke fået pengene fra Trygfonden, måtte vi finde på noget andet. Vi måtte nok forkorte hver uge fra syv til fem dage og for eksempel tage i sommerland, og så var det på tale at afskaffe det beskedne vederlag, de voksne får for at være med, siger Michael Blem Clausen, der har søgt over 30 fonde i år.

- Jeg bliver lidt nervøs for fremtiden, når man skal kæmpe så hårdt i år. Så bliver det nok hårdere næste år, siger han og fortæller, at der i år bliver mulighed for både krabbefiskeri og ture i sommerland for børnene.

Alligevel lover han, at han også vil kæmpe for at nogle af kommunens børn også næste år kommer af sted.

- Ja selvfølgelig vil jeg det. Allerede i august og september bliver vi stoppet af børn, der fortæller, hvor meget de glæder sig til kolonien næste år. Jeg kan ikke bære tanken om at skuffe dem. Vi gør en forskel, og så må vi bare blive ved. Og jeg er også så optimistisk, at jeg bliver ved, siger Michael Blem Clausen, der har arrangeret kolonier de sidste 12-13 år.

Kolonibanden arrangerer kolonier, hvor alle kommunens skolebørn kan ansøge om at komme med. Hvis der er flere ansøgere, end der er pladser, vil dem med størst behov få en plads. Det er hovedsagligt børn fra kommunen, der er med.