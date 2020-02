Se billedserie Cykelstafetten har tidligere været holdt i Rudersdal, hvor der målområde på Geels Bakke. Men denne gang kommer løbet til Høje-Taastrup med start og mål ved Fløng. Foto: PR Foto: Claus Ljungdahl Soevangs Alle 25 Ishoej Denmark

Stor cykelstafet kommer til byen

26. februar 2020

Det tegner til at blive et brag af en cykelfest torsdag den 11. juni, når Cykelstafetten Spar Nord for første gang i sit fireårige liv afvikles på en hverdag - og denne gang med start og slut i Fløng i Høje-Taastrup Kommune.

- Rigtigt mange virksomheder har ytret ønske om, at vi kunne afvikle Cykelstafetten Spar Nord på en hverdag, og med Høje-Taastrup Kommune som vært kan det endelig lade sig gøre, lyder der fra arrangør Ole Egeblad fra Cykelstafetten CC.

Cykelstafetten Spar Nord er for alle med en cykel, og man skal blot kunne cykle mindst en omgang på den smukke rundstrækning ved Hedehusene/Fløng, som er cirka 10 kilometer.

Høje-Taastrup Kommune er svært begejstret for at lægge natur, veje og infrastruktur til Cykelstafetten Spar Nord.

- Vi ser frem til igen at kunne invitere alle kommunens cyklende virksomheder og borgere til cykelfest. Cykelstafetten Spar Nord passer meget fint med vores ønske om at være en aktiv og attraktiv kommune for såvel erhvervslivet som borgerne. Jeg håber, at Cykelstafetten bliver et samlingspunkt for borgere og virksomheder i vores skønne natur, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Til et godt formål Bike4Kids bliver CSR-partner for Cykelstafetten Spar Nord, og der bliver mulighed for, at deltagende virksomheder kan donere penge per kørte kilometer. Pengene vil gå ubeskåret til sygdomsramte børn i Danmark via Bike4Kids' samarbejde med SMILfonden.

- Arrangementet ligger perfekt for vores forening, inden vi sender et større hold ryttere ud på Bike4Kids Touren i uge 27, hvor vores ryttere tilbagelægger 1.100 km på 8 dage rundt i Danmark. Vi cykler for at gøre en forskel for sygdomsramte og kronisk syge børn i Danmark, siger Bike4Kids formand, Poul Krarup.

Helt ny rundstrækning i det naturskønne område ved Hedehusene/Fløng

Cykelstafetten Spar Nord afvikles på en cirka 10 kilometer rundstrækning med start/mål og skiftezone ved Flønghallen.

- Sammen med Høje-Taastrup Kommune har vi fundet en rigtig god rute, som vil være tilpas udfordrende, så alle får en rigtig god oplevelse. Ruten er relativ nem at sikre, og vi kan tilgodese borgerne langs ruten, så ingen vil opleve unødige gener, siger arrangør Ole Egeblad.

De bedste kåres Som et ekstra lille krydderi kåres den bedste cykelende virksomhed i Danmark - og det er i alle tre kategorier: Kvinder, Mix og Mænd.

Cykelstafetten afvikles af Cykelstafetten CC i tæt samarbejde med RE Sport EventGroup, Høje-Taastrup Kommune, Hvidovre Cykelklub, Bike4Kids samt lokale klubber.

Tilmeldingen er åben - se mere på www.cykelstafetten.com