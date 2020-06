Stor cykelfest bliver rykket: Men ruten er stadig den samme

Torsdag den 11. juni skulle have været et brag af en cykelfest, når Cykelstafetten Spar Nord løb af stablen i Fløng og Hedehusene. Men på grund af coronaudbruddet er stafetten blevet rykket til lørdag den 12. september.

Man kan stadig nå at tilmelde sig - og nu er der endnu længere tid til at få trænet cykelbenene i form, hvis det er nødvendigt efter den lange corona-nedlukning.

Bike4Kids er CSR-partner for Cykelstafetten Spar Nord, og der bliver således mulighed for, at deltagende virksomheder kan donere penge per kørte kilometer. Pengene vil gå ubeskåret til sygdomsramte børn i Danmark via Bike4Kids' samarbejde med SMILfonden.