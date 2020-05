Stor ændring: Ny vej åbner for trafik

- Bornholms Allé er et af de helt store greb i udviklingen af Høje Taastrup C, og derfor er åbningen også en milepæl, som vi har set rigtig meget frem til. Vi har så at sige flyttet den tidligere Blekinge Boulevard for at skabe plads til den nye bydel, og nu kan vi for alvor komme i gang med at bygge, siger borgmester Michael Ziegler.