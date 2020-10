Aase Stenberg Christensen har været 60 år i frisørsalonen Zenz by Frisør Steen i Taastrup, der har Jeanne Steen Christensen (i baggrunden) som indehaver. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Stopper efter 60 år i samme job: Nogle kunder er begyndt at græde

Taastrup - 21. oktober 2020 kl. 20:00 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Man kan vel godt sige, at det er en æra, der slutter på fredag.

For her stopper Aase Stenberg Christensen i frisørsalonen Zenz by Frisør Steen i Taastrup Hovedgade.

Hun er 75 år og har været i salonen i 60 år.

60 år i samme job i samme salon.

Men nu er det altså slut med at klippe frisurer og farve hår på de mange kunder, der er kommet i forretningen gennem årene.

- Det er vemodigt, at det er slut, og jeg vil gerne takke alle mine søde kunder for tillid og trofasthed gennem årene, siger jubilaren, der kommer til at savne at tage på arbejde.

- Jeg vil savne kollegaerne og kunderne og de hyggelige samtaler. Vi har jo kendt hinanden i så mange år, at vi næsten følger med i hinandens familieliv, siger Aase Stenberg Christensen og fortæller, at nogle af kunderne er blevet triste med udsigten til at miste deres erfarne frisør.

- Der er faktisk nogle, der er begyndt at græde. De bliver kede af det, men forstår også godt, at det er tid nu, siger Aase Stenberg Christensen.

Jeanne Steen Christensen er indehaver af salonen, som hun overtog fra sin far Ernst Steen-Hansen for 15 år siden, som havde haft den i 30 år inden da.

Aase Stenberg Christensen har været med på hele den rejse, men nu er det slut, og det markeres med en kombineret jubilæums- og afskedsreception i salonen og udenfor den.

Det sker fredag den 23. oktober fra klokken 13.30 til 16.30.