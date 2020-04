- Vi er selvfølgelig meget stolte over at være den bedste Seat-forhandler for fjerde år i træk. Især nu, hvor man har brug for noget positivt at glædes over i disse tider, siger Martin Thygesen, der ses med Morten Greiersen. PR-foto

Stolt over hæder: Den bedste forhandler for fjerde år i træk

Taastrup - 21. april 2020 kl. 16:02 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indehaverne Martin Thygesen og Morten Greiersen er glade hos Leif Thygesen Biler på Vandmestervej i Taastrup, for her har man nemlig formået at blive årets Seat-forhandler i Danmark for fjerde år i træk.

Faktisk er det nok ikke helt tilfældigt, at man ved meget om netop Seat-biler her, for siden bilmærket første gang kunne sælges i Danmark i 1984, har netop Leif Thygesen Biler været med. Så de er mangeårige specialister i netop dette bilmærke. Butikken Danmarks ældste Seat-forhandler.

- Vi er selvfølgelig meget stolte over at være den bedste Seat-forhandler for fjerde år i træk. Især nu, hvor man har brug for noget positivt at glædes over i disse tider, siger Martin Thygesen.

Han takker i samme åndedræt både sine medarbejdere og butikkens mange faste kunder, som medindehaveren kender ganske godt, fordi en del vender tilbage.

- Hvis kunderne føler sig godt behandlet, så vender de tilbage. Hos os bliver kunderne ikke bare et nummer. Vi kan huske dem på deres biler, og nogle kunder får man et næsten personligt forhold til, siger han.

Martin Thygesen peger også på det at være synlig i lokalmiljøet som værende vigtigt. Selv bor han med sin familie i Taastrup, og det gør værkføreren også.

Så når medindehaveren er halvanden time om at købe dagligvarer ind i sin fritid, er det fordi han støder på folk, han kender - ofte kunder, som han selvfølgelig får en sludder med, inden turen går hjem igen med varerne.

Holder åbent trods corona-situationen Hos Leif Thygesen Biler holder man fortsat åbent, selvom det er under lidt andre forhold grundet myndighedernes anbefalinger.

Eksempelvis er det ikke alle 16 ansatte, der er på arbejde samtidig. Der er sat håndsprit op flere steder i forretningen, man kan som kunde i værkstedet aflevere sin nøgle i en boks for an undgå personkontakt, og alle i værkstedet er iført handsker, mens de arbejder på kundernes biler.

Almindeligvis ville Martin Thygesen også sørge for at prøvekøre en bil, der kom ind for at blive byttet til en anden. Men det må han holde igen med i øjeblikket.

Han og Morten Greiersen har et godt partnerskab og supplerer hinanden. I øjeblikket ekstra ude i butikken, hvor Martin Thygesen klargør biler og Morten Greiersen henter vinterdæk frem.

Vigtigt at være omstillingsparat Seats fabrikker er i øjeblikket lukket ned for at undgå spredning af coronavirus.

Men på én enkelt fabrik i Spanien har man på blot en uge omstillet produktionen, så man i en produktionsenhed laver respiratorer ud af vinduesvisker-motorer i stedet for som normalt at producere Leon. Det har man valgt, fordi der er akut mangel på respiratorer i Spanien.

På samme måde ser Martin Thygesen det også som en fordel at være omstillingsparat generelt i bilbranchen.

- Vi er meget omstillingsparate. Det skal vi være. For branchen forandrer sig hele tiden. Blandt andet i forhold til miljø og afgifter. Det har tidligere været fokus på at sælge mange biler, men nu går det i retningen af at sælge de rigtige biler - dem, der udleder mindst CO2, forklarer han.

Her trækker han også på erfaringen fra sin forgænger Leif Thygesen, der samtidig er hans far:

- Min far siger altid: Hvis du smider en bilforhandler i vandet, får han gæller, lyder det fra Martin Thygesen.

Andre råd han også har fået fra sin far indebærer at være serviceminded og huske kunderne, fordi de er essensen af en forretning.

- Min far har altid været utrolig kundeminded, altid haft kunden i fokus. Det er alle de små ting, der gør, at kunden bliver set og hørt, fortæller han.

Og det ligger meget godt i tråd med det, som de nuværende ejere selv går ind for.

Faktisk følger faren stadig med i, hvordan det går i forretningen, ved han kommer på besøg hver torsdag og spiser morgenmad sammen med de fastansatte. Dog ikke i øjeblikket, hvor det pga. corona-restriktionerne er bedre for 77-årige Leif Thygesen at blive hjemme.