Se billedserie Leyla Demirci (th.) og Melis Aydin har fået penge til deres projekt »Integration gennem fællesskab, netværk og filografi«. Foto: Kasper Ellesøe

Støtte til integration: Ældre skal lære dansk til udlændinge

Taastrup - 11. oktober 2021 kl. 19:11 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

To integrationsprojekter har fået støtte af fritids- og kulturudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

Projektet Elderlearn matcher sprogstuderende udlænding med ældre danske borgere. Det gør udlændingene bedre til dansk og giver noget socialt til de ældre. Projektet har kørt i Høje-Taastrup i cirka tre år, og vi har tidligere omtalt det i avisen.

Nu er det så blevet forlænget med et år efter at have fået 80.000 kroner i støtte fra integrationspuljen.

- Vi har valgt at støtte med et år. Det er et godt projekt, hvor formålet er godt og skaber møder mellem etniske danske og personer med anden etnisk herkomst. Der er en del lønmidler i budgettet, men når projektet rammer så godt, er det ok, siger Marjan Ganjjou, fungerende formand for fritids- og kulturudvalget.

Elderlearn havde ellers søgt om støtte i to år, men får kun støtte til et år.

- Vi kan ikke forsvare at tage en beslutning, der rækker så langt. I respekt for det nye byråd, der træder til i det nye år, bliver det kun et år, og så håber vi, at de søger igen, siger Marjan Ganjjou.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet så helst at projektet blev forlænget med to år.

Filografi på programmet Også et nyt projekt har fået støtte fra integrationspuljen.

Borgerne Melis Aydin og Leyla Demirci har fået 10.000 til projektet »Integration gennem fællesskab, netværk og filografi«.

Filografi er en form for kunst med søm og ståltråd, hvor man blandt andet kan lave ansigter eller landskaber.

Man kunne møde Melis Aydin og Leyla Demirci på årets Frivillighedsdage i Taastrup og Hedehusene, hvor de viste eksempler frem.

Deres projekt vil have et særligt fokus på at rekruttere beboere i udsatte boligområder, som er isoleret i hjemmet, og håbet er at få dem til at blive en del af et fællesskab omkring filografi.

De har fået lokaler i Gadehavegård stillet til rådighed, og håbet er, at der også vil være lokaler Taastrupgaard.

Begge inititativtagere er opvokset i de boligområder og har et kendskab til områdets beboere.

Projektet er lokaliseret i de to udsatte boligområder, men har mulighed for at tiltrække alle med interesse for kunsthåndværket filografi.

- Vi har valgt at støtte det, fordi det er noget nyt, og rigtig meget af budgettet går til materialer. Det er et godt initiativ, siger Marjan Ganjjou.