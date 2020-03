Café Paraplyens projekt ?Stop madspild? er et af de projekter, som har modtaget støtte af natur- og miljøpuljen. Café Paraplyen udleverer poser med madvarer hver mandag og onsdag.

Støtte til friske natur- og miljøidéer

Taastrup - 13. marts 2020 kl. 19:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere, foreninger, boligafdelinger med videre, som gerne vil gøre en indsats for naturen og miljøet, kan få en håndsrækning fra kommunens natur- og miljøpulje. Puljen støtter lokale grønne tiltag inden for inden for natur, miljø, trafik, affald, forurening med videre.

Senest har tre grønne initiativer fået tildelt midler. Det gælder Den skabende By i Hedehusene, der har fået 14.000 kroner til at realisere ønsket om en skolehave ved Charlotteager/Nærheden. Boligforeningen Korshavegaard i Fløng har fået 4000 kroner til at etablere et insekt- og fuglevenligt offentligt tilgængeligt område med bl.a. beplantning og insekthoteller. Endelig har Kvartersparken mellem Gadehavegaard og Gadevang fået 10.000 kroner til at etablere fælleshaver og starte fællesspisning.

Natur- og miljøpuljen er på 50.000 kroner. Man kan søge om tilskud til lokale aktiviteter - fx oplysning, afholdelse af arrangementer og andre lokale miljøtiltag. Der gives ikke tilskud til kommercielle aktiviteter eller aktiviteter, hvor der ikke er offentlig adgang.

Der er ikke fastsat et maksimalt støttebeløb pr. ansøgning, men det årlige beløb kan ikke overstige 50.000 kroner. Der er ikke krav om egenfinansiering, men projektet skal kunne gavne ens lokalområde eller kommunen som helhed.

Beskriv din idé

For at søge skal man kort beskrive sin idé, hvordan man vil omsætte den i praksis og angive et budget for den.

Hvis man får en bevilling, skal man efterfølgende være indstillet på at dokumentere, hvad pengene er blevet brugt til, og hvordan de indhøstede erfaringer formidles videre til andre.

Byrådet har bevilget 50.000 kroner til puljen. Det er Agendarådet, som består af en række natur-, bolig-, erhvervs- og miljøorganisationer, der tager stilling til ansøgningerne.

Hvis man har gode ideer til natur- og miljøfremmende initiativer, er næste ansøgningsfrist 20. maj 2020. Ansøgningen skal sendes til natur- og miljøchef Arne Schøller Larsen i Høje-Taastrup Kommune - skriv til arnelar@htk.dk eller ring på 43 59 12 75. Agendarådet holder møde fire gange om året, hvor de vil tage stilling til indsendte idéer.

Tidligere modtagere

Det er andet år, der uddeles penge fra natur- og miljøpuljen. I 2019 har puljen bl.a. støttet »Stop spild af mad«-initiativ i Cafe Paraplyen og et grønt undervisningsmateriale til Grennessminde.