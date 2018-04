Over 250 borgere støttede op om kampen mod ensomhed. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Støtte til en god sag: Over 250 spiste sammen mod ensomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Støtte til en god sag: Over 250 spiste sammen mod ensomhed

Taastrup - 26. april 2018 kl. 09:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taastrup Kulturcenter dannede onsdag aften for tredje år i træk rammerne om arrangementet »Danmark Spiser Sammen«. Formålet med arrangementet var at sætte fokus på og bekæmpe ensomheden, som mange unge og ældre desværre har følelsen af. OK-Klubben, Fritids- og Ungdomsklubben Impulsen, Ældre Sagen, City Kirken, Musikskolen og Kulturhusene stod bag det helt udsolgte arrangement, der bød på hygge, dejlig mad, live-musik og musik-banko for mere end 250 glade gæster.

OK-Klubben, Fritids- og Ungdomsklubben Impulsen, Ældre Sagen, City Kirken, Musikskolen og Kulturhusene var gået sammen om at sætte arrangementet på benene i Taastrup Kulturcenter i onsdags, som de på dagen kunne melde helt udsolgt.

Der blev budt på gratis kaffe, te og kage om eftermiddagen, og frem mod spisetid havde duften af den dejlige buffet bredt sig i kulturcentret, og køen ind til Kkncertsalen begyndte at blive længere og længere i foyeren. Arrangørerne stod i døren til at byde gæsterne velkommen, og det var Fritids- og Kulturudvalgets formand, Merete Scheelsbeck, som havde fået æren af at åbne arrangementet.

Under middagen underholdte City Kirken og Musikskolens elever med god musik, der fik de over 250 gæster i ekstra godt humør. Til sidst på aftenen fik alle uddelt bankoplader, for nu skulle der spilles musik-banko. I stedet for numre på bankopladerne, var de udskiftet med sangtitler til stor sjov og overraskelse for gæsterne. Kendte danske sange blev spillet ud af højttalerne, som de 250 gæster skulle gætte og krydse af på deres plader, hvis de havde dem. Vinderne fik gavekort til Taastrup Teater & Musikhus.