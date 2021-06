Filialdirektør Thomas Baadsgaard overrakte den symbolske check på støtten fra Nordea-Fonden til TIK-Badminton, repræsenteret ved til Søren Mogensen. Foto: PR/Alex Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Støtte til badmintonklub: Det skal pengene bruges til Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Støtte til badmintonklub: Det skal pengene bruges til

Taastrup - 25. juni 2021 kl. 15:45 Kontakt redaktionen

Nordea-Fonden har doneret 19.500 kroner til TIK-Badminton til projektet »Alle kan spille badminton«.

Projektet er en del af TIK-Badmintons VoksenFjer-hold for alle over 18 år, der har lyst til at få sved på panden og et godt socialt samvær.

Holdet startede for halvandet år siden, og har allerede haft en stor medlemstilgang. Medlemmerne er i aldersgruppen 22-68 år.

- På VoksenFjer tilpasser vi niveauet til spillerne, så både nybegyndere og øvede kan være med. Vi spiller hovedsageligt double og ofte kun ét sæt pr. kamp. På den måde kan alle være med, og alle får spillet med alle i løbet af en træning. Det er godt for det sociale sammenhold, siger Søren Mogensen fra TIK-Badminton.

Støtten fra Nordea-Fonden skal bruges til at udbygge holdene. Der skal købes ketsjere og bolde, så udstyret ikke er en forhindring for at spille badminton. Alt bliver stillet til rådighed for medlemmerne.

- Pengene går til at godt formål, som vi gerne vil støtte, siger filialdirektør Thomas Baadsgaard fra Nordea i Glostrup, der også dækker lokalområdet i Taastrup.

Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Fonden har ikke en færdig opskrift på det gode liv, men det handler om at være i balance og skabe det gode liv i fællesskab med andre.

I sidste uge var Thomas Baadsgaard på besøg til VoksenFjer i hallen på Borgerskolen, hvor han overrakte pengene til TIK-Badminton.

- Vi er meget glade for den støtte, Nordea-Fonden har givet vores klub. Efter en lang coronanedlukning er der sikkert mange, der har brug for at komme ud og røre sig og stifte nye bekendtskaber. Vi kan tilbyde begge dele, siger Søren Mogensen.

Uanset om man er øvet eller nybegynder, er man velkommen til prøvetræning. Se mere på www.tik-badminton.dk.

relaterede artikler

Se listen: De blev hædret ved idrætsevent 16. november 2019 kl. 13:33

Se tallene: Her er de største foreninger i kommunen 26. juli 2019 kl. 09:29

Se billederne: TIK Funday havde 100 flere deltagere end sidste år 03. juni 2019 kl. 10:39