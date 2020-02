Stjernerne kommer til Hedeland

Burhan G, NOAH, Pernille Rosendahl og HUSH præsenterer sammen med Danmarks Underholdningsorkester koncertoplevelsen Sound of Symphony - et unikt koncertformat, der forener rytmisk musik med symfonisk lyd i en række open air-koncerter rundt om i landet i sommeren 2020.

- Jeg glæder mig meget til, at Danmarks Underholdningsorkester nu for alvor igen kan opleves i det fri, når vi til sommer tager rundt i hele landet med Sound Of Symphony. Der er altid en helt særlig energi, når den symfoniske musik møder nogle af landets dygtigste rytmiske musikere, så der lagt op til en oplevelse ud over det sædvanlige.