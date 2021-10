Paintball-banen på Lervangen i Høje-Taastrup har fået opsagt lejemålet med kommunen. Her er det et billede fra en anden paintball-bane. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Stigende interesse for fritidsområde: Paintballbane bliver opsagt

Paintballbanen i det regionale fritidsområde i Høje-Taastrup er blevet opsagt af kommunen.

Taastrup - 07. oktober 2021 kl. 19:28 Af Kasper Ellesøe

En lejer i det store regionale fritidsområde er blevet opsagt.

Der er tale om paintball-området området øst for Bondehøjvej og syd for driftbyen og genbrugsstationen i Høje-Taastrup, hvor et storstilet vandlandsprojekt var på vej.

I de seneste ni år har Extreme Paintball, som også går under navnet Paintball Parken, lejet et areal på Lervangen, men nu er lejeaftalen opsagt af Høje-Taastrup Kommune.

Der er 12 måneders opsigelse, og årsagen til opsigelsen er ikke, at man ikke ønsker en paintballbane i området. I stedet bliver folkene bag paintball-banen tilbudt en ny lejeaftale, men med et kortere opsigelsesvarsel.

- Vi er glade for at have dem her, og vi ser dem også meget gerne et andet sted i kommunen. Der er tale om rettidig omhu. Ved at kunne opsige med kortere varsel, kan vi bedre komme til at få fingrene i området, hvis vi skal bruge det, siger Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Med det mener han, at hvis der skulle være en interesseret investor, der ønsker at udvikle et projekt i området, så vil det være nemmere at sætte i gang, fordi man så har et kortere opsigelsesvarsel end et år.

- Vi har ikke besluttet en opsigelsesperiode, men det kunne være tre måneder, siger Michael Ziegler.

Ikke et nyt projekt på vej Er der så et nyt vandland eller et andet projekt på vej, kan man spørge?

Belært af erfaringer fra tidligere, så går Michael Ziegler stille med dørene.

- Det her skal ikke tolkes, som at vi om to måneder går ud med et stort pressemøde om et nyt projekt, men alene en sikkerhed for, at hvis vi skal bruge området, så kan vi komme til det. Men vi oplever henvendelser og en stigende interesse for området, siger borgmesteren.

Jesper Kold-Hansen, der er en af indehaverne af Paintball Parken/Extreme Paintball, har ingen kommentarer til sagen.

Sidste år åbnede Racehall med verdens største indendørs gokartbane, og i løbet af oktober foretages første spadestik til et splinternyt padelcenter nord for Racehall.

Samtidig har der været snak om Hedestaden, hvor planen er at skabe en fritidsoase med forskellige faciliteter som sauna, wellness og helsefaciliteter. Det projekt lever efter sigende stadig.

Senest var Charlottenlund Travbane et ja på en generalforsamling fra at flytte til området. Bare for at nævne de senest nævnte projekter.

Det er et enigt byråd, der har godkendt opsigelsen.