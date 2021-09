Se billedserie Ibrahim El-Khatib, formand for afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård, præsenterede i sommeren 2020 udviklingsplanen for beboerne i boligområdet. Foto: Kasper Ellesøe

Send til din ven. X Artiklen: Stemmer ja til udviklingsplan: Det betyder det for beboerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stemmer ja til udviklingsplan: Det betyder det for beboerne

Taastrup - 21. september 2021 kl. 18:09 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Nu kan arbejdet fortsætte efter planen. Det står klart efter weekendens afstemning.

Her var beboerne i Gadehavegård inviteret til at stemme om den udviklingsplan, som skal gennemføres i boligområdet, så det kommer til blive et mere blandet område med en beboersammensætning, der vil være anderledes end i dag.

At udviklingsplanen skal gennemføres er sikkert og vist, men afstemningen søndag handlede om finansieringen af den, og hvad beboerne i området får ud af den.

326 millionerne kroner er budgettet, som blandt andet dækker over nedrivning og sammenlægning af boliger, og så kommer der nye vinduer og indgangspartier i alle opgange, ligesom hoveddøre til lejlighederne, der består, bliver skiftet.

For beboerne kommer der til at blive en gennemsnitlig huslejestigning på 10 kroner pr. m2 pr. år.

Det betyder for eksempel, at en treværelses lejlighed på 84 m2 i Øksen stiger med 70 kroner om måneden i husleje.

Glad bestyrelse

Men det stemte et flertal ja til.

201 beboere stemte ved afstemningen. 147 stemte ja, mens 44 stemte nej. Derudover var der otte blanke stemmer og to ugyldige stemmer, og dermed blev finansieringen godkendt.

Det glæder afdelingsformand Ibrahim El-Khatib.

- Jeg og resten af bestyrelsen har det godt med resultatet og er glade og stolte over, at beboerne også stemte ja. Det betyder, at vi nu får renoveret en del af Gadehavegård og at vi får et nyt kvartershus på 1800 m2 - og vi får kun en meget lille huslejestigning. Og i 2030 har vi et helt nyt og flot Gadehavegård, siger Ibrahim El-Khatib.

Ifølge Ibrahim El-Khatib var der også mulighed for spørgsmål til planerne, og her var specialister og fagfolk klar til at fortælle om planerne, så beboerne kunne stemme på et oplyst grundlag.

Med et ja til udviklingsplanen kan arbejdet med at udvikle området gå i gang.

Det er et team, ledet af Arkitema Architects, der skal føre planen ud i livet under sloganet »Mere Gade. Mere Have. Mere Gård«

Arbejdet med udviklingsplanen for Gadehavegård sker i flere etaper over de kommende år. De første renoveringer forventes igangsat i 2023.