Kan nogle af partierne i Høje-Taastrup lykkes med at få flere vælgere i de sociale boligområder til at sætte kryds ved dem, kan der være vigtige stemmer at hente. Det gælder blandt andet Taastrupgaard, hvor der også er revet 188 boliger ned, så der vil være færre vælgere i boligområdet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Stemmer i udsatte boligområder kan skaffe mandater

Taastrup - 13. oktober 2021 kl. 15:26 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Kun omring halvdelen af de stemmeberettigede satte deres kryds på stemmesedlen i 2017 ved de tre valgsteder, der ligger i de udsatte boligområder i Høje-Taastrup Kommune.

Ved sidste valg stemte blot 48 procent af 3727 stemmeberettigede på Ole Rømer-Skolens afdeling Selsmosen, mens stemmeprocenten set over hele kommunen i 2017 var på 65,78 procent. Det var et fald i forhold til 2013, hvor tallet var på 69 procent.

De partier, der formår at få flere til stemmeurnerne og stemme på dem i de sociale boligområder, kan måske sikre sig et ekstra mandat på den bekostning.

Spørgsmålet er, hvem der formår at hente stemmer i boligområderne, og hvilke partier vil have gavn af det.

Radikale Venstre har kendte ansigter i både Gadehavegård og Taastrupgaard, hvor der i hvert fald er cirka 400 stemmer at hente, som Lokallisten fik i 2013. Men også Socialdemokratiet står traditionelt stærk i sociale boligområder, og de gik tilbage i disse områder fra 2013 til 2017, så kan partiet hente noget af det tabte her, er der potentiale til flere mandater i byrådet.

Ved valget i 2017 var det dog Michael Ziegler - ligesom alle andre steder i kommunen - der var den allerstørste stemmesluger, og det indikerer, at borgmesteren har opbakning over hele kommunen.

Samtidig er det også en joker, at der er revet knap 200 boliger ned i Taastrupgaard som led i den store udviklingsplan for området, der skal sikre en mere balanceret beboersammensætning. Det betyder, at færre borgere kan stemme til valget i området.

Valgdistrikter ændret I 2019 blev valgdistrikterne ændret, og man er gået fra at have 13 valgsteder i Høje-Taastrup Kommune til at have 10 steder. Det betyder, at der ikke længere er et stemmested på Ole Rømer-Skolens afdeling Gadehaven, som ligger i Gadehavegård.

Hvad det får af betydning for stemmeprocenten, at borgerne i Gadehavegård nu skal bevæge sig andre steder hen for at stemme, og at der for nogle borgere i kommunen bliver længere til stemmestedet, bliver interessant at se.

Ved Folketingsvalget i 2019, hvor de nye stemmesteder var indført, betød det et lille fald i stemmeprocenten i Høje-Taastrup Kommune fra 83,61 procent i 2015 til 82,79 procent til 2019. Der var også et fald på cirka et procentpoint på landsplan. Derfor er det langt fra sikkert, at det får betydning for den samlede stemmeprocent.

Traditionelt set stemmer omkring 75 procent af borgerne i hele Danmark ved kommunalvalget, men i Høje-Taastrup ligger det tal en del lavere.

