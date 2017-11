Stem: Unge opfordrer andre unge

Se billedserie Cille Schösser fra 3.K på Høje-Taastrup Gymnasium mener ikke, at man kan tillade sig at brokke sig, hvis ikke man stemmer.

Taastrup - 18. november 2017 kl. 18:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De unge fra Høje-Taastrup Gymnasium har en klar opfordring til deres jævnaldrende: Stem til kommunalvalget!

Det kan være svært at engagere de unge i kommunalvalget og få dem til at stemme.

Høje-Taastrup Kommune er gået sammen med Høje-Taastrup Gymnasium i et videoprojekt for at få de unge til at stemme.

Din stemme er vigtig

De unge fra Høje-Taastrup Gymnasium mener, at det er vigtig at stemme og være med til at bestemme, hvordan kommunen skal fungere fremadrettet.

- Din stemme er vigtig og din stemme gør en forskel. Det er en måde at få indflydelse på, siger Azaan Malik fra 3. K.

I Azaans klasse går Cille Schösser, og hun er enig med Azaan.

- Det er vigtigt at stemme, så man har indflydelse på, hvordan ens kommune fungerer fremover. Faktisk synes jeg, at der med demokratiet følger en pligt til at stemme. Og så føler jeg, at hvis man ikke stemmer, så kan man ikke tillade sig at brokke sig, når der bagefter bliver taget nogle beslutninger, siger Cille.

De unges interesser

De to elever ved også, hvad de ville gøre, hvis de sad i byrådet.

- Hvis jeg sad i byrådet, ville jeg fokusere på at sikre en bedre integration, og så ville jeg sikre bedre vilkår i forhold til undervisningen på ungdomsuddannelser, siger Cille prompte.

- Jeg ville lave bedre folkeskoler og især styrke fagligheden. Så ville jeg gøre det attraktivt for etniske danskere at vælge folkeskolerne til, understreger Azaan.

Du kan se videoer med de unge på gymnasiet eller kommunens Facebook-side.