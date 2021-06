Se billedserie Steen Bonvangs handicapbus var en af tre køretøjer, der brændte på en p-plads ved Østerby Alle natten til torsdag den 3. juni. Branden begyndte i en anden bil, som politiets teknikere nu undersøger nærmere. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Steens handicapbus blev brændt af: - Er grædefærdig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Steens handicapbus blev brændt af: - Er grædefærdig

Taastrup - 10. juni 2021 kl. 19:15 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Natten til torsdag den 3. juni vågner 44-årige Steen Bonvang i sin lejlighed i Torstorp. Det er ikke længe siden, at han er faldet i søvn. Klokken er efter midnat.

- Jeg sidder inde i stuen og er egentlig vågnet for at få en smøg. Så hører jeg nogen råbe udenfor. Og det er der normalt ikke noget af i området. Så jeg åbner havedøren. Lidt efter lyder der et ordentligt brag, og jeg kan lugte, at der er ild i noget. Så jeg skynder mig i tøjet. Så ser jeg blå blink ud ad vinduet og kommer ned på vejen, husker Steen Bonvang.

I retningen af en p-plads på Østerby Allé ser han en ildsøjle, hvor han ved, at hans handicapbus holder parkeret sammen med andre biler. Først går det ikke op for ham, at ild og røg blandt andet stammer fra hans bus, selvom det er klart, at der er tale om en bilbrand.

Han kommer hen til området og ser tingene tættere på. Men fra hans vinkel er der ikke nogen umiddelbare klare tegn på brand ved hans egen bus, selvom det er i netop det område, at brandfolkene stadig arbejder - både på den anden side af hans bus og ved to andre biler ved siden af.

- Jeg tænker: Nej, nej, nej. Det er ikke rigtigt, det her. Men på det tidspunkt kan jeg ikke se, at det er min bil, der er i brand, siger Steen Bonvang.

Men det finder han ud af, da han vil give sine bilnøgler til en politibetjent, så bussen kan blive flyttet i sikkerhed, og betjenten så svarer forsigtigt: »Jeg tror ikke, at den dér kommer ud at køre igen.«

En brandmand får bilnøglen og låser døren op i førersiden af bilen, der virker uskadt udadtil. Han lukker døren og låser igen, og det undrer Steen Bonvang, der først på det tidspunkt ser den højre side af handicapbussen, som er i slem forfatning. Der er tydelige brandskader, nedsmeltede håndtag og ruderne er væk. Indeni er meget også smeltet. Artiklen fortsætter under billedet...

Sådan så det ud, mens Beredskab 4K og politiet arbejdede på stedet under bilbranden natten til den 3. juni. De blev kaldt ud til stedet kl. 00.40. Foto: Presse-fotos.dk

Ilden har bredt sig De umiddelbare tekniske spor viser, at det er i personbilen ved siden af Steens bus, at branden er startet, og at ilden har bredt sig derfra og til de to køretøjer parkeret henholdsvis til højre og venstre side for personbilen.

- Det er først dér, jeg forstår det, og at det går op for mig: Nu er jeg bundet derhjemme, forklarer Steen.

Det er netop den del af historien, han gerne vil have frem: At bilbranden har en konsekvens for ham.

- Det overskygger alt andet, at jeg ikke har den frihed at kunne bevæge mig rundt med bilen mere, siger Steen Bonvang, der understreger, at han normalt ikke bringer sit handicap i spil på den måde, men at han synes, det er vigtigt, at folk forstår konsekvensen - både for ham i dette konkrete tilfælde og for andre ved andre bilbrande.

Hverdagen begrænses Steen Bonvang er kørestolsbruger. Han er lam i brystkassen og nedefter, og det har han været siden en faldulykke, da han var 15 år. Han har altid sørget for at kunne klare sig selv i videst muligt omfang, men en stor del af hans selvhjulpenhed afhænger af, at han har handicapbussen til rådighed.

- Jeg var helt grædefærdig den nat. For jeg har før været i den situation, at jeg i en periode var uden bil. Konsekvensen for mig er, at det påvirker mit liv og min dagligdag. For mig er bilen et hjælpemiddel ligesom min kørestol er det. Bilen er en ekstrem vigtig del af min hverdag, så jeg ikke er låst fast derhjemme, men selv kan tage ud og købe ind, tage ud og se venner, eller se fodboldkampe på stadion. Med bilen er det også lettere at se min familie, der bor i andre dele af landet, fortæller Steen Bonvang og tilføjer, at den indskrænkelse af hans frihed gør ham ked af det og i skidt humør.

Det er ham, der ejer den nu brændte handicapbus, som er fire år gammel. Rent teknisk er den blevet bevilliget af kommunen i sin tid, og kommunen støttede købet af bilen økonomisk med et beløb.

Steen Bonvang sammenligner den brændte handicapbus med, hvis det var et par specialdesignede briller til en person med stærkt nedsat syn, der var kommet uopretteligt til skade. I den forstand, at det ikke bare lige er til at erstatte og gå ud at købe en ny, men at det tager tid, før han eventuelt kan få en ny handicapbus bevilliget af kommunen.

Da det er en såkaldt trivselsbus, er den svær at få bevilliget, og den generelle mangel på biler forsinker processen yderligere. Hvor der normalt ville gå et halvt år, før han potentielt kunne stå med en ny bus, vil der muligvis gå op til et år ifølge Steen Bonvangs eget estimat.

I mellemtiden må Steen Bonvang finde på alternative løsninger for at klare sig på egen hånd. Han kan ikke som andre bare tage bus, tog, cykel eller låne en bil, mens det bliver afklaret, om han kan få bevilliget en ny handicapbus. Artiklen fortsætter under billedet...

Indvendigt er det meste af handicapbussen smeltet som følge af branden. Foto: Kenn Thomsen

Har konsekvenser Det overordnede budskab, som Steen Bonvang gerne vil ud med, er at bilbrande har en konsekvens for de mennesker, de går ud over, og at en bil i en del tilfælde er mere end blot et forbrugsgode.

Efter branden har han også talt med ejerne af de to andre biler fra samme brand.

- Bilbrande som den her har en konsekvens for dem, der ejer bilerne. Jeg har efterfølgende talt med de to andre bilejere. Den ene bilejer var dybt ulykkelig, for ham var det en dyr drømmebil, der var brændt, som han ikke bare lige kunne gå ud og købe en ny af. Den anden bilejer havde købt sin bil for kun to måneder siden. Jeg ved det jo ikke med sikkerhed, men jeg kan forestille mig, at nogen tænker, at forsikringen dækker, men det er ikke altid tilfældet eller så ligetil. Nogle mennesker, som bilbrande går ud over, er mere end almindeligt afhængige af deres bil. Enten fordi de arbejder på skæve tidspunkter eller bruger deres bil som arbejdsredskab. Håndværkere, der har alt deres grej i bilen, har hele deres arbejdsplads i én vogn. De går heller ikke lige ud og finder en ny. Og så er der folk som mig, hvor friheden i dagligdagen bliver inddraget, lyder det fra Steen Bonvang.

Han ved godt, at det ikke er sikkert, at gerningspersonen eller -personerne bliver fundet, og at der kan være mange årsager til, at de vælger at afbrænde biler.

- Men en del mennesker bliver ramt hårdt af det, siger han.