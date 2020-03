Status: Det meste fungerer, som det skal

Indtil videre er det lykkedes Høje-Taastrup Kommune at levere den nødvendige service til borgerne, lyder det fra borgmester Michael Ziegler (K). Foto: Jørgen C. Jørgensen

Taastrup - 21. marts 2020

Generelt er det lykkedes at opretholde servicen og hjælpen til borgerne i Høje-Taastrup Kommune, selvom samfundet er ændret dramatisk den seneste uges tid.

Sådan lyder status fra borgmester Michael Ziegler (K) sent fredag eftermiddag.

Der er dog lidt bump på vejen. - Vi er lidt udfordrede på testkapaciteten, altså hvor mange medarbejdere eller borgere, der kan blive testet for coronavirus. Det skal ikke ses som en kritik, for der er jo kun de test, der er, men vi kan bare mærke, at der er et ønske om, at flere kunne blive testet, siger borgmesteren.

I dag skal alle ansatte, der udviser symptomer, ifølge sundhedsmyndighedernes anbefaling blive hjemme indtil 48 timer efter, symptomerne er aftaget. Det betyder, at sygefraværet stiger, og det kan give en utryghed blandt medarbejderne, fortæller Michael Ziegler.

- Men derudover oplever jeg stor forståelse for, at tingene ikke kan være, som de plejer, både blandt medarbejderne og borgerne, understreger han.

Et andet sted, man har mærket konsekvenserne, er i Jobcentret, hvor flere borgere melder sig ledige og søger om dagpenge.

Flere formodes syge Fredagens opgørelse lyder på, at 14 medarbejdere i kommunen er eller formodes at være smittet med coronavirus. Dertil er der fem borgere, som kommunen er i kontakt med og drager omsorg for, som er formodet smittet.

Dertil kommer et såkaldt mørketal over smittede borgere, som kommunen ikke har kendskab til - og som måske ikke engang selv ved, at de er smittede.

Kan ændre sig Men selvom kommunen på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne levere den service, den skal, så vil borgmesteren ikke afvise, at det kan ændre sig i den kommende tid.

- Det har ikke været nødvendigt at skrue på serviceniveauet endnu, men det kan komme, som tingene udvikler sig. Derfor holder vi hele tiden øje med alle områder af den kommunale service, siger borgmesteren.

Han komme i samme ombæring med en stor appel til alle borgere i kommunen.

- Vejret er blevet godt, og det betyder, at mange gerne vil ud i det fri. Det må man også gerne, men husk nu at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og hold afstand til hinanden. Vi har alle sammen et ansvar, og hvis vi ikke følger anbefalingerne, så underminerer vi alle de andre tiltag, der er sat i værk i landet for at forhindre smitte, så vi kan passe på de svage og særligt udsatte. Så bliv nu hjemme, og skal man ud, så hold afstand til andre, lyder det fra borgmesteren.