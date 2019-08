Brandhøjbanen i Hedeland runder 35 år denne sommer. Der er stadig godt gang i livet ved minitogbanen, hvis medlemmer både har damptog og elektriske tog, de kører med på banen. På udvalgte søndage henover sommeren er der åbent for publikum, som kan prøve at køre på den 1200 meter lange bane, som medlemmerne selv har bygget. Foto: Allan Nørregaard

Startede i en grusgrav: 35 år med minitog og skinner

Det kan være svært at forestille sig. Men på et 18.000 kvadratmeter areal af det nordlige Hedeland, hvor der nu er et fuldt funktionelt minitog-anlæg med 1200 meter spor fordelt på tre forskellige sporvidder og et baneforløb i flere niveauer omgivet af sø, træer, buske, klubhus, perron, drejeskive, rangerspor og en remise, var der for 35 år siden blot et 350 meter transportabelt sæt skinner i et fladt og ryddet område, der bar tydeligt præg af at være en grusgrav.

