Se billedserie Overdragelse af Stafetpinde til folkene bag Stafet for Livet Høje Taastrup. Fra venstre er det Susanne Damvi, Flemming Andersen, tovholder på Stafet for livet, Christina Arrildsen fra Stafet for livet og Michael Meihlen fra Damvig A/S. PR-foto

Stafetpinde til kræftstafet er 3D-printede af lokal virksomhed

Taastrup-virksomheden Damvig 3D Printed Solutions, der er internationalt førende inden for udvikling og fremstilling af såkaldt additive manufacturing løsninger har nu anvendt 3D print teknologi til et godgørende formål. Damvig 3D Printed Solutions har netop fremstillet den stafet, som de 16 løberhold fra lokalområdet passerer videre til hinanden når det verdensomspændende løb Stafet For Livet for første gang nu kommer til Høje-Taastrup i weekenden. De 3D printede stafetter blev fredag overrakt til de lokale arrangører på Damvigs fabrik på Kuldyssen, Taastrup.

Kræft er en folkesygdom, som rammer hårdt og bredt: årligt rammes ca. 20.000 danske kvinder og 20.000 danske mænd af kræft. Ikke færre end ca. 300.000 danskere lever i dag med en kræftdiagnose, og målt over et livsforløb er det hver tredje dansker, som rammes af kræft.

- Stafet For Livet er et godt arrangement, som fortjener stor opbakning. Damvig er glade for at medvirke til at løbet og formålet får en endnu større lokal bevågenhed ved at medvirke til at Stafet For Livet for første gang finder sted i Høje-Taastrup, siger Susanne Damvig, adm. dir. i Damvig 3D Printed Solutions.

- Vi er engageret i kampen mod kræft, ikke mindst fordi flere af vores medarbejdere desværre har haft kræft tæt inde på livet. Det gælder også mig selv, hvor min mor for år tilbage tabte kampen til brystkræft, siger Susanne Damvig.

Damvig 3D Printed Solutions har udviklet og produceret de 16 stafetpinde, der alle er 24 cm lange og 2,4 cm tykke. Stafetpindene, som blot vejer 62 gram, bærer navnet Moffes Kæmpere. De er navngivet efter kælenavnet på faderen til en af Damvig 3D Printed Solutions' medarbejdere, der for få år siden tabte kampen til kræften.

For at skabe opmærksomhed om behovet for at indsamle flere midler til forskning, forebyggelse og rådgivning skulle stafetterne være opsigtsvækkende. En oplagt idé var at også stafetterne skulle minde om løbets formål. Derfor skulle stafetterne have en overflade, der illustrerer kræftmolekuler.

- Udvikling er en positiv, kreativ og livgivende proces. Derfor er det naturligt at kombinere kreativ tænkning med 3D prints unikke produktionsteknologi og de mange materialemuligheder, til at skabe stafetterne med en let struktur og et organisk look som overflade. Det havde aldrig være muligt at fremstille de 16 stafetter, hvis man havde forsøgt med konventionel produktionsteknologi. Dels ville fremstillingstiden og etableringsomkostningerne være enorme. Dels ville man ikke kunne skabe det organiske udseende, vi ønskede at få frem hvis man f.eks. havde anvendt fræsning eller støbning, siger Susanne Damvig.