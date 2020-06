Artiklen: Stafet for livet: Går sammen hver for sig

Corona har stukket en kæp i hjulet for den lokale Stafet for livet i Høje-Taastrup, der i ét døgn sætter fokus på kampen mod kræft.

I stedet bliver den i år afholdt med et online fællesskab, forstået på den måde, at holdene går hver for sig på hver sin rute, men at de alle kan mødes i et fællesskab på facebook.