Stærke kvindeskæbner i udstillet i Byparken

På en ny udstilling i Byparken i Hedehusene kan man se fotograf Signe Vilstrups 13 portrætter af kvinder fra slumområdet Kibera i Kenyas hovedstad Nairobi.

Taastrup - 07. marts 2021 kl. 14:57 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

En ny udstilling i Byparken i Hedehusene stiller i anledning af Kvindernes International Kampdag den 8. marts skarpt på en række kvinders skæbne - og hvordan de har formået at rejse sig efter stærk modgang.

Fotoudstillingen 'Transformation' viser en række portrætter af kvinder fra slumområdet Kibera i Kenyas hovedstad Nairobi. Kvinderne er fotograferet af den danske modefotograf Signe Vilstrup, og både billederne og de tilhørende historier viser, at kvinderne stadig er stærke og stolte, selvom mange af dem for eksempel har været udsat for voldtægt.

- Jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til, da jeg havde min første dag i Kibera, men jeg havde selvfølgelig en forestilling. Mit ønske var at skildre kvinderne på en mere utraditionel måde end den sædvanlige rå reportage-stil man tit ser fra denne slum. Se skønheden i stedet for skraldet og fokusere på kvindernes styrke og stolthed, fortæller Signe Vilstrup.

På udstillingen kan man blandt andet møde Maureen, der som 14-årig bliver tvunget til at droppe skolen, da hendes mor bliver syg. Maureen bliver husassistent hos en rig familie, men bliver misbrugt af en 44-årig morbror i familien, Da hun bliver gravid som 15-årig, bliver hun smidt på gaden uden løn, og det bliver begyndelsen på et liv i mørke af sult, vold og overgreb. Nu er Maureen på vej ud af mørket, og sammen med andre kvinder har hun dannet en gruppe, Unicorn Resistance, som hjælper piger og unge kvinder, der har været udsat for overgreb.

- Her i Kibera bliver piger voldtaget og kan ikke gøre noget ved det. Jeg hjælper dem med at melde voldtægtsmændene til politiet og at få deres sager for retten. Jeg drømmer om at gøre Kibera til et trygt sted for alle piger og kvinder. Jeg drømmer om at skabe et sikkert sted, så ingen piger er tvunget til at leve med vold, siger Maureen.

På udstillingen kan man også læse om Sarah, som blev misbrugt af sin stedfar fra hun var 12 år gammel. Da hun fyldte 14 år, opdagede hun, at hun var gravid, men stedfaren truede med at slå hende ihjel, hvis hun fortæller det til nogen, så Sarah ender på gaden. Hun lever af skrald, men da hendes søn komme til verden, insisterer lægen på, at hendes mor skal kontaktes. I dag bor Sarah hos sin mor med sin søn og sine mindre søskende. De deler et rum på 10 kvadratmeter og skiftes til at sove i sengen og på gulvet.

Sarah har aldrig for talt sin mor, hvem der er far til hendes søn. Hendes stedfar er aldrig blevet meldt til politiet, og hun ved ikke, hvor han er. »Jeg drømmer om at komme tilbage i skole. Jeg vil gerne være politiker, så jeg kan kæmpe for pigers rettigheder«, fortæller Sarah.

Bag udstillingen står Plan BØRNEfonden, som fortæller, at 120 millioner piger og kvinder har været udsat for voldtægt eller anden form for seksuelt overgreb.

- De 13 unge kvinder i Transformation-udstillingen er talerør for de mange millioner af udsatte piger og kvinder, som vi ofte ikke hører om eller lytter til. De er eksemplerne på al det mod, den skønhed og vilje som alle verdens udsatte piger og kvinder har. De skal bare have chancen, så tager de den, lyder det fra Gwen Wisti, direktør i Plan BØRNEfonden

»Transformation« vil være udstillet i Byparken frem til udgangen af april.