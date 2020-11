Se billedserie Lokalbetjente fra Københavns Vestegns Politi er i disse dage på rundtur til ungdomsuddannelser på Vestegnen. Foto: Vestegnens Politi

Stadig høje smittetal: Nu opsøger politiet også de unge

Taastrup - 03. november 2020 kl. 14:37 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Som et blandt mange tiltag skal for at bekæmpe coronavirus skal unge nu bære mundbind visse steder på deres uddannelsessted, og lokalbetjente fra Københavns Vestegns Politis lokalpoliti møder i disse dage op med information og dialog om brug af mundbind på Vestegnens gymnasier og erhvervsuddannelser.

- Smitten spreder sig lige nu på Vestegnen, så det er uhyre vigtigt, at alle følger de restriktioner og råd, myndighederne giver - og vores lokalbetjente hjælper gerne med at få sundhedsmyndighedernes budskaber helt ud til de unge og på uddannelsesinstitutionerne. Det er uddannelserne, som har ansvaret i eget hus, og vi oplever, at de tager deres ansvar og opgaver i den anledning meget seriøst, siger chefen for lokalpolitiet, politiinspektør Allan Nyring, Københavns Vestegns Politi.

Er meget synlige På Høje-Taastrup Gymnasium er der blandt andet sat spritdispensere op, og gymnasiet har indkøbt ekstra mundbind, som de studerende kan købe, hvis de skulle have glemt deres egne. Rektoren fortæller, at gymnasiet har skærpet afstandsmarkeringer, ligesom der er blevet lavet plakater og information til de elektroniske informationsskærme.

I det hele taget gør gymnasiet meget for at informere om de her nye regler.

- Vi vil være meget synlige, og der vil være personale og information på gangene, som fortæller, at »her bruger vi mundbind«, siger rektor Ida Diemar.

I sidste uge blev fem klasser og en række lærere på Høje-Taastrup Gymnasium sendt hjem, efter i alt 14 elever og fem lærere var testet positive for Covid-19.

Fortsætter rundtur I de kommende dage fortsætter lokalpolitiet rundt på ungdomsuddannelserne.

Mandag lagde to lokalbetjente blandt andet deres patrulje forbi Vestegnen HF & VUC i Albertslund, hvor ledelse, personale og elever virkede velinformerede om mundbind og smittebekæmpelse:

- Uddannelserne er stadig fuldt åbne, og det er både elever og lærere glade for. Men det giver os en helt særlig forpligtelse til at informere og støtte vores kursister og elever i at holde fast i den rette adfærd både på skolen og hjemme. Vi har alle en fælles opgave i at nedbringe smitten, og politiet er velkomne forbi. Kun sammen kan vi få styr på den sygdom, der har så hårdt fat i den københavnske vestegn, siger skolens direktør Tue Sanderhage.