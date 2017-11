Det er Signe Breum fra Mølleholmskolen - til højre her sammen med sine veninder. Foto: Privat

Sprogskole: Signe skal til Sydengland

Signe Breum på 13 år går til daglig i 8. klasse på Mølleholmskolen.

Til sommer skal Signe på tre ugers sprogrejse i Torquay i England med EF Education First, og forventningens glæde er til at tage og føle på.

Til foråret skal Signe konfirmeres, men gaven bliver ingen overraskelse. Mens klassekammeraterne ønsker sig penge og MacBooks, så har Signes forældre besluttet at give hende den sprogrejse, som hun har gået og drømt om så længe.

Så i stedet for at vente i spænding på, hvilke overraskelser der ligger på gavebordet til konfirmationen, så får Signe allerede nu muligheden for at forberede sig til de eventyr, der venter hende næste sommer i Sydengland.

Lysten til at tage på sprogrejse har nok altid været der, fortæller Signe, men hun kom i tanke om det efter at have læst artikler i 'Vi Unge' om andre, som havde været af sted og fortalt om oplevelser og venskaber for livet. For nogle år siden var Signes storebror selv med EF på sprogrejse i Torquay, så det var naturligt for Signe og hendes familie at vælge en velkendt destination og en organisation, som de følte sig trygge ved.

Sproglig og personlig udvikling

Sammen med vejlederne i EF fik Signe hurtigt planlagt sin sprogrejse.

Hun bliver indkvarteret hos en lokal værtsfamilie, og på den måde bliver hun kastet ud i at tale engelsk dagen lang. Og det er netop én af de ting, som Signe ser frem til:

- Når jeg er af sted med min familie, får jeg ikke sagt så meget. Nu skal jeg prøve at stå på egne ben og tale engelsk hele tiden. Dét tror jeg virkelig vil rykke mig meget.

Klasserne på sprogskolen er blandet på tværs af nationaliteter baseret på de enkelte elevers engelskniveau. På den måde skabes der også en tryg atmosfære i undervisningen, hvor alle elever - uanset baggrund og kultur - er i samme båd.

- Jeg forventer selvfølgelig at lære en masse engelsk, men også at få venner fra hele verden, fortæller Signe, der med et smil tilføjer:

- På den måde tror jeg, at rejsen kommer til at udvikle mig som person, så jeg bliver endnu mere åben og lærer en masse om andre kulturer.

Første gang på egne ben Derudover er dét at blive mere selvstændig en vigtig grund til at tage af sted.

For selvom Signe er en åben pige, der har mod på det meste, så bliver det selvfølgelig en udfordring at undvære familien og vennerne hjemme i Taastrup - og kaste sig ud i tre uger omgivet af helt nye mennesker. Men nye venner skal hun nok få masser af, for gennem EF's elevnetværk har hun allerede skrevet lidt med andre fra den danske rejsegruppe.

- Det føles meget trygt, at jeg allerede ved, hvem jeg skal møde og har talt lidt med dem, fortæller Signe.

Ikke tid til hjemve Alligevel vækker det benovelse blandt vennerne derhjemme, at hun tør tage alene afsted:

- Mine venner spørger mig, hvordan jeg tør. Men de forstår ikke, at når man rejser med EF er det sikkert, at man hele tiden har en dansk kursusleder i nærheden, og der er mange andre danske elever, som man kan tale med, hvis man for eksempel får lidt hjemve, fortæller Signe.

Hjemveen er hun dog ikke så bange for, når hun tænker på alle elever er i samme båd, og at hun jo altid kan skrive eller ringe med sine forældre.

Udover de mange nye venskaber og forbedrede sprogkundskaber glæder Signe sig til at opleve den engelske kultur og ikke mindst den smukke by Torquay, som er Englands svar på den franske riviera. Her er hyggelige gader, gode muligheder for shopping og strandliv - og mon der bliver tid til at dyrke Signes fritidsinteresse, discodans, til EF Disco?

Det bliver uden tvivl en uforglemmelig oplevelse og en gave for livet.