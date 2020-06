Danskerne er gode til at pante, men skal være endnu bedre. En pantcup, hvor sportsfolk dyster om at være den bedste til at pante 20 emballager, skal sætte fokus på, at også juice- og saftemballage skal pantes. Foto: Ty Stange/Dansk Retursystem

Sportstjerner dyster i utraditionel turnering: Hvem er bedst til at pante flasker?

Taastrup - 24. juni 2020 kl. 19:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire millioner pantflasker og dåser ryger gennem det danske pantsystem hver eneste dag året rundt. Derved sparer vi mere end 150.000 tons CO2 årligt ved at sende 1,4 milliarder pantflasker til genanvendelse. Det betyder, at vi danskere lidt kækt kalder os verdensmestre i pant.

Sidste år kom der som noget nyt også pant på juice, smoothies- og saftprodukter, og dermed fik danskerne endnu bedre muligheder for at hjælpe klimaet. Og vi har taget rigtig godt imod det nye initiativ. De fem procent af vores returpant, der kommer fra juice og saft, er begyndt at strømme tilbage i pantsystemet.

- Vi har været spændte på, om danskerne ville huske at pante juice- og saftflasker, så vi er glade for at se, at de begynder at komme tilbage. Pantsystemet fungerer kun, når vi er sammen om at genanvende - så hjælper vi hinanden og klimaet, siger Lars Krejberg Petersen, der er adm. direktør i Dansk Retursystem, der holder til i Høje-Taastrup Kommune.

Ved at genanvende sparer vi både energi, udleder mindre CO2 og sparer på jordens råstoffer. Dermed gør hver eneste dåse og flaske i systemet en forskel.

Vi skal blive endnu bedre til at pante Men selvom vi danskere kan betragte os som verdensmestre i pantning, så både kan og skal vi blive endnu bedre. Når flere end 9 ud af 10 pantemballager kommer retur, betyder det også, at der er cirka 125 mio. flasker og dåser, der ikke kommer tilbage i systemet. Det svarer til, at hver eneste dansker sagtens kan pante 22 flasker eller dåser mere hvert år i stedet for at smide dem ud.

- Særligt de nyeste i pantfamilien, juice, saft, most og smoothies, skal mange af os vænne os til, at der er pant på, så de ikke ryger i skraldespanden. Det vil vi gerne have danskernes hjælp til at blive bedre til, siger Lars Krejberg Petersen.

Pant cup skal hjælpe Derfor har startskuddet netop lydt til Pant Cup 2020. I turneringen dyster otte af Danmarks bedste sportsstjerner mod hinanden om at blive årets pantspiller.

For nu hvor OL og EM er aflyst, kæmper sportsstjerner som Jeanette Ottesen, Mads Mensah og Jonas Knudsen i stedet for klimaet denne sommer.

Danskernes pantning i tal • I 2019 blev der afleveret i alt 1,4 mia. flasker og dåser.

• Det svarer til 54.854 tons glas, plast og aluminium, der blev sendt til genanvendelse for at blive til

nye flasker og dåser.

Det svarer også til mere end 150.000 tons CO2 sparet ved genanvendelse af emballager i 2019.

Danskerne afleverer hver dag i alt 4 mio. flasker og dåser med pant.

Mere end 9 ud af 10 flasker og dåser kommer retur

I 2019 slog danskerne rekord med en returprocent på 92 procent. Året før var tallet 89 procent.

Returprocenten var 94 procent på plastikflasker i 2019.

Der er i alt 31.700 registrerede dåser og flasker med pant på markedet.

Fra 1. juli 2019 kom der også pant på juice- og saftprodukter.

Det betød, at 1.700 nye produkter blev en del af pantsystemet.



Kilde: Dansk Retursystem

Optakten gik lørdag 13. juni, og turneringen løber af stablen i denne og næste måned. Pant Cup skal med et glimt i øjet minde os om at fortsætte vores gode pantvaner, og den skal især huske os på, at der nu også er pant på saft- og juiceprodukter.

Kampagnen har fået en flyvende start, og på få dage har langt over en million danskere allerede kigget med på sociale medier.

- Vi håber, at danskerne har lyst til at lege med, og at Pant Cup 2020 kan være en reminder om, at vi skal huske at tjekke pantmærket på endnu flere flasker og dåser. Vores mål er, at ni ud af ti juice- og saftflasker også kommer retur, ligesom med de andre emballagetyper. Vi er allerede godt i gang - nu skal vi bare helt i mål sammen. Det kræver en ændring i danskernes dagligdags adfærd, at vi husker at tjekke morgenens juice og vores on-the-go-smoothie for pantmærket. Men det er så uendelig vigtigt, at vi gør det, for det handler om vores alles fremtid," siger Lars Krejberg Petersen.

Danskerne er også inviteret med til at dyste mod hinanden via de sociale medier og hashtagget #PantCup2020.

Vinderne får deres kamp kommenteret af selveste Flemming Toft, der også kommenterer sportsstjernernes kampe.

De otte stjerner er: Jonas Knudsen (fodbold), Mads Mensah Larsen (Håndbold), Jeanette Ottesen (Svømning), Peter Rosenmeier (Bordtennis), Cathrine Dufour (Dressur), Rune Glifberg, (Skate), Sverri Nielsen (Roning) og Fredrik Bjerrehus (Brydning).

De indledende runder spilles den 21., 24. og 28. juni samt den 1. juli. Så den første kamp er afviklet, og den anden afvikles onsdag klokken 20.00. Semifinalerne spilles den 5. og 8. juli. Og finalen spilles den 12. juli.

Første indledende runde vandt Mads Mensah Larsen over Jonas Knudsen.

Alle kampe er optaget i Føtex i City 2, og Flemming Toft kommenterer kampene.

Kampene kan følges på www.facebook.com/danskretursystem.

Hver deltager har 20 pantemballager, som de skal pante så hurtigt som muligt. Den, der først står med flaskebonen i hånden, har vundet. To deltagere dyster mod hinanden, og vinderen går videre til næste runde.