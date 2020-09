Kunstforeningen Foyer'en er klar med den næste udstilling. Her er en af de unge kunstneres værker.

Sport og idræt i fokus på ny udstilling

"Vor sport" er temaet for udstillingen, hvor fem unge kunstnerspirer har præsteret billeder, hvor idræt og motion er i centrum, men som også vedkommende i en både kunstnerisk og samfundsmæssig sammenhæng, hvor kulturbilledet gerne må nå ud til alle aldre og grupperinger i befolkningen.

De Regionale Kunstfællesskaber er en ungdomsorganisation, der på frivillig basis siden 2018 har haft en vision om at styrke en kunstnerisk opblomstring uden for storbyerne. I tilfældet her på Vestegnen.