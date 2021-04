Se billedserie BaneDanmark skal arbejde på sporene mellem Høje Taastrup Station og København, og det vil få betydning for togtrafikken på strækningen. Foto: Kenn Thomsen

Sporarbejde i gang: Aflyste tog og ændret køreplan

Taastrup - 20. april 2021 kl. 16:03 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Færre tog i nogle perioder, ændrede køreplaner og en hel weekend med togbusser. Det er nogle af konsekvenserne, når BaneDanmark i denne tid sætter gang i en fornyelse af sporene på fjernbanen mellem Høje Taastrup og København.

Med sporarbejdet har DSB nemlig valgt at ændre i deres køreplan for at sikre færrest muligt gener for passagererne.

- Strækningen mellem Høje Taastrup og København er en meget vigtigt strækning, så vi forsøger at tilpasse os sporarbejdet, som det skrider frem. Derfor vil der løbende blive ændret i køreplanen på strækningen, mens sporarbejdet står på. Det gør kommunikationen til passagererne lidt sværere, men det vil forhåbentlig sikre den bedst mulige løsning for de rejsende, forklarer Tony Bispeskov, informationschef i DSB.

Derfor opfordrer han alle passagerer på strækningen til løbende at tjekke rejseplanen, som to måneder frem vil være opdateret med eventuelle ændringer i forhold til den normale køreplan.

- Her vil man kunne finde den nyeste information, og den bliver opdateret, hvis vi må lave nye ændringer, siger han.

Tager hensyn til EM Sporarbejdet er opdelt i flere perioder, og ændringerne i køreplanen vil følge dem.

I den første periode fra 17. april og frem til den 11. juni vil sporarbejdet kun få betydning for togene på fjernbanen, altså regional og intercity-tog.

Herefter holder sporarbejdet en pause for at tage hensyn til EM i fodbold, som efter planene skal holdes i København til sommer. Derfor holder sporarbejdet ferie fra den 11. juni til den 12. juli, så det ikke generer de mange passagerer, der forventes at bruge den kollektive trafik i den periode.

Den 12. juli startes arbejdet igen, og frem til den 1. august vil sporarbejdet få betydning for både fjerntog og S-togene med ændrede tider og færre tog, oplyser DSB.

Efter den 1. august vil der fortsat blive arbejdet på skinnerne, men i mindre omfang, og typisk i aften- og weekendtimerne.

Weekend med togbusser I weekenden fra fredag den 23. juli om aftenen til og med den 25. juli vil der slet ikke køre tog på strækningen mellem Høje Taastrup og Glostrup Station. Her bliver der i stedet indsat togbusser. Det skyldes dels BaneDanmarks arbejde på skinnerne, men også, at Letbanen skal have en ny bro på plads ved Glostrup Station.

- Men her er vi heldigvis godt inde i sommerferien, hvor der traditionelt er færre passagerer med togene, siger Tony Bispeskov.

Han understreger, det er i en periode som den kommende med sporarbejde på Danmarks travleste fjernbanestrækning, at den nye bane over Køge for alvor kommer til sin ret.

- På den måde kan passagerer fra det øvrige dele af landet alligevel komme direkte til København, fordi togene kan køre på den nye bane, siger han.

Man kan læse mere om sporarbejdet og ændringerne på DSB's hjemmeside, www.dsb.dk, og hold sig opdateret på rejseplanen.dk.