Spis en pølse og støt et godt formål

»Vi er heldige, at vores dejlige forretning Rema 1000 her i Fløng med Dennis Holm som primus motor vil slutte op om os, så vi kan fortælle andre om Nyreforeningen og dens arbejde for at forbedre patienternes forhold. Ligeså om organdonation, hvor det er vigtigt at tale med sine nærmeste om ens indstilling og evt. blive medlem af donorregisteret. At være nyresyg kan spænde lige fra at være under lægelig observation til dialyse og transplantation,« siger Lis Videbæk.