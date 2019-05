Johnny Aydin har netop overtaget Pitten i Hedehusene, hvor maskinerne nu igen står og blinker på livet løs. Han har i alt 11 forskellige spillehaller fordelt ud på Sjælland. Foto: Hans Jørgen Johansen

Spillefugle kan igen smide mønter i maskinerne

Taastrup - 25. maj 2019 kl. 18:42 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have lukket ned i en kort periode blinker de 32 spillemaskiner i Pitten på Vesterkøb i Hedehusene igen.

Johnny Aydin har overtaget Pitten med maskiner i Hedehusene efter en tidligere forpagter. Dermed har han, fortæller han, også overtaget kommunens eneste tilladelse til at drive spillehal.

- Kommunen vil ikke give flere tilladelser, siger Johnny Aydin.

Vinduerne uden på lokalet er klistret til med karakteristiske symboler på spillemaskiner, så man kan se, at her kan man smide penge i automater. Samtidig sikrer klistermærkerne, at nysgerrige ikke sådan lige kan kigge ind:

Johnny Aydin fortæller, at det netop er for at skærme spillerne fra nysgerrige blikke:

- Folk vil helst ikke ses, når de spiller, siger han og sammenligner det med, at folk heller ikke har lyst til at blive set, når de går på bordel.

- Nogle folk tager til andre byer, for at undgå at blive set. Det er ikke alle, der synes lige godt om den her type spil, siger Johnny Aydin. Han erkender samtidig, at der er nogle af de, der kommer i spillehallen, som har problemer med spil, men siger, at de formentligt vil spille uanset hvad:

- Hvis jeg ikke udbyder spil, så tager de andre steder hen og spiller, siger Johnny Aydin.

Pitten i Hedehusene er hans 11. spillehal - de andre ligger spredt ud på hele Sjælland. At det lige var spillemaskiner, han slog sig på, var fordi han kendte branchen.

- Jeg har arbejdet med dem i 25 år. Jeg kørte med maskinerne før, men havde lyst til at blive selvstændig. Jeg var i systemet og kendte folk, siger han og fortæller, hvordan han har overtaget flere spillehaller i årets første måneder. Han kommer dermed heller ikke til at stå bag disken og servere kaffe og kage til kunderne i butikken.

I stedet har han ansat et par medarbejdere.

Sabine Larsen er en af dem. Hun kan arbejde 12 timer i ugen, og den tid bruger hun så på at snakke med kunderne, veksle deres penge og sikre, at ingen slår på maskinerne.

- De kunne jo spille derhjemme over nettet. Grunden til, de kommer her, er ofte social. De vil gerne ud og snakke med folk, siger hun.

Samtidig er hun med til at sikre, at stedet er rent og pænt.

- Det skal være hyggeligt at være her. Og pænt og rent, Det skal se ordentligt ud, forklarer Johnny Aydin. Han fortæller samtidig, at der efter reglerne går et vist overskud af penge til almennyttige formål. Med andre ord, der er styr på butikken, som åbnede igen 1. maj.

- Allerede første dag var her syv-otte, som kom forbi. Og dagene efter, kom her flere. Så det kommer til at køre, siger han, mens en af gæsterne får vekslet nogle af de mønter, han har vundet i en af automaterne.