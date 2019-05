Spidskandidater førte valgkamp i Høje Taastrup

- To dage inde i valgkampen præsenterer Lars Løkke måske valgkampens største bluffnummer. At kalde det en velfærdsinvestering, bare at justere tallene for at der kommer flere børn og ældre, synes jeg ærligt talt, er en smule frækt. Der er ikke afsat nok penge til at udbygge vores velfærd ved for eksempel at sikre minimumsnormeringer, så der er nok pædagoger til at passe vores børn, sagde hun blandt andet.