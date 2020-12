Lisbeth Kjærholt er spidskandidat for Venstre i Høje-Taastrup. PR foto

Spidskandidat: - Jeg håber, hun bliver i partiet

Hun er dog ikke i tvivl om, at partilinien er rigtig:

- Jeg synes det er vanvittigt ærgerligt, at vi har sådan en sag i Venstre, siger Lisbeth Kjærholt, som er spidskandidat i Venstre for Høje-Taastrup om Inger Støjbergs afgang som næstformand.

Selve den måde, sagen i går blev håndteret på af Inger Støjberg, der lagde et opslag på facebook op om, at hun er blevet bedt om at gå af som næstformand, har Lisbeth Kjærholt ingen kommentarerer til.