Spejderne fra Wagandoo sælger igen i år juletræer to steder i Taastrup. Her er det et andet salgssted. Foto: Kenn Thomsen

Spejderne er igen klar med juletræer

I år følger salget også corona-vejledningerne, for juletræssalget skal selvfølgelig foregå sikkert for både spejderne og kunderne.

Igen i år har spejderbørnene mulighed for at opnå et juletræssalgsmærke, hvis de mindst tager tre salgsvagter sammen med deres forældre, ledere eller andre aktive i Wagandoo. Spejderfærdigheder er mangfoldige og ved juletræssalget kan børnene også lære noget om kundeservice ud over mere praktiske færdigheder som at sætte en juletræsfod på træet, oplyser Wagandoo.